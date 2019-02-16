台開長壽千歲宴 邀逾85歲長者歡聚

台開集團16日在新竹縣舉辦「長壽千歲宴」，邀請在地多名85歲以上長者齊聚用餐，集團董事長邱復生（左2）、前新竹縣長邱鏡淳（左）、范振宗（右），一起和百歲人瑞溫炳龍（右2）現場切壽桃，祝福與會長者長壽健康。中央社記者魯鋼駿攝 108年2月16日

（中央社記者魯鋼駿新竹縣16日電）台開集團今天在新竹縣新埔鎮的雲夢山丘園區舉辦「長壽千歲宴」，邀請在地20多位85歲以上長者齊聚用餐，感謝他們過去在當地開墾與付出，並獻上祝福。

台開集團董事長邱復生指出，新埔雲夢山丘園區於10年前著手開發，承蒙當地人士的協助與幫忙，近年已逐漸打造成為好山好水的環境，此次舉辦「長壽千歲宴」是希望在新年期間，邀請長輩入園回憶過去對這片土地的記憶。

台開集團表示，根據新竹縣政府統計，截至民國107年底止，新竹縣新埔鎮五埔里80歲以上長者有107位，其中，超過100歲的有1位，90歲以上19位，86至89歲57位，可謂「長壽里」。

台開集團指出，今天邀20多位85歲以上長者入園參加「長壽千歲宴」，品嚐台開集團廚師自製的「長壽布袋雞」等多樣美味佳餚，並致贈敬老禮品，希望長輩們更加健康、長壽。

103歲人瑞溫炳龍表示，感謝里長與台開集團的人員邀請，並親自到他家中接送。對於能夠品嚐溫暖又美味的佳餚，感到相當開心。

談到長壽秘訣，溫炳龍分享，指做任何事都要對得起良心，多說好話、做好事，與人結善緣，過得心安理得，上天就會保佑。

結婚近70年的91歲劉秋養與90歲劉彭甜妹，今天一起牽著手進入千歲宴會場。劉秋養說，雲夢山丘園區某個角落曾是一片茶園，當時他是地主，土地易主後，現已成為具有特色的園區。過去幾年春節期間都會與家人到園區走走，享受一家人的團聚時光。（編輯：戴光育）1080216

台開集團16日在新竹縣新埔鎮的雲夢山丘園區舉辦「長壽千歲宴」，邀請在地多名85歲以上長者齊聚用餐。其中，已結婚近70年的91歲劉秋養（左）與90歲劉彭甜妹（右）一同手牽手到場參與。中央社記者魯鋼駿攝 108年2月16日

台開集團16日在新竹縣新埔鎮雲夢山丘園區舉辦「長壽千歲宴」，邀請在地20多名85歲以上長者齊聚用餐，品嚐集團廚師自製的美味佳餚，並致贈敬老禮品，希望長輩們更加健康、長壽。中央社記者魯鋼駿攝 108年2月16日