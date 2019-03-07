警助皮夾隔海找到主人 韓女大生直呼不可思議

(中央社記者張榮祥台南7日電）韓國金姓女大學生2月前往台南大東夜市，不慎將皮夾遺落在公車上，因遍尋不著，敗興之餘返國，但台南警方透過友人和韓國警方連繫確認，昨天將皮夾寄還，讓女大生直呼不可思議。

台南市警局第二分局警官今天指出，這名韓國金姓女大生和友人來台旅遊8天，2月23日入境，26日晚上在台南搭公車前往東區的大東夜市，卻將皮夾遺落在公車上，女大生逛街時，才發現皮夾不翼而飛，遍尋不著，也無可奈何，3月2日離開台灣回到韓國。

女大生不知她的皮夾27日已被拾獲民眾送到二分局。警方查看，皮夾內有韓國身分證、韓國信用卡、一卡通及新台幣1000元，沒有台灣的相關證件，也沒有名片或聯絡電話。

在找不到失主的情形下，警方準備上網公告招領，正好分局警官有位時常往來韓國的黃姓女友人和韓國警方熟識，就請她代為向韓國警方確認，3月4日才連絡上家住韓國光州的女大生。

女大生的母親得知女兒遺落皮夾竟還找得到，連忙向黃女道謝，女大生同時寫了一封信，向台南警方詳述掉皮夾的緣由，還回傳護照資料證實身分，台南警方確認後，昨天將皮夾寄還，讓女大生覺得太神奇，不可思議，也留下遊台的難忘回憶。（編輯：吳佳穎）1080307