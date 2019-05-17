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竹光運動中心室內變瀑布 竹市府搶修避免再淹

最新更新：2019/05/17 18:46
新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心頂樓排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，市府工務處人員獲報前往搶修，並提出改善方案，避免遇大雨又淹水。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月17日
新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心頂樓排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，市府工務處人員獲報前往搶修，並提出改善方案，避免遇大雨又淹水。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月17日

（中央社記者魯鋼駿新竹市17日電）新竹市今天豪雨導致竹光國民運動中心頂樓排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，樓梯間變成「瀑布」，市府工務處人員獲報前往搶修，並提出改善方案，避免遇大雨又淹水。

新竹市竹光國民運動中心共投入新台幣5億餘元興建，地下3層、地上挑高4層的運動中心，今年初啟用營運後，成為民眾運動的好去處，使用率越來越高。

新竹市議會國民黨團包括市議員李國璋、陳啟源、陳治雄、張祖琰與蕭志潔等人，今天下午前往竹光國民運動中心會勘，關心室內淹水、漏水情形。

李國璋表示，竹光國民運動中心今年1月啟用，日前才前往會勘，並列出多項缺失，今天上午瞬間降雨，再次讓建物排水設計不良等問題浮現，盼新竹市政府相關單位要求廠商盡快完成修繕、改善，避免遇到強降雨或颱風時再度淹水。

新竹市政府工務處土木工程科長葉時青表示，上午瞬間雨量導致頂樓露台排水不及，造成積水越來越高，進而從維修孔流入室內樓梯間，待雨勢減緩後，立刻派員前往清理，並通知廠商到場搶修。

葉時青指出，針對頂樓露台排水不及情況，已請廠商於女兒牆低處洗孔，以助瞬間大雨時可宣洩排出，不致積水；另外，也將建築物側邊排入地底箱涵的管線，改由路面排出，避免大雨時箱涵排水量過大，影響建物的排水順暢度。（編輯：張銘坤）1080517

新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心因頂樓露台排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，樓梯間變成「瀑布」，市府工務處人員獲報前往搶修。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月17日
新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心因頂樓露台排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，樓梯間變成「瀑布」，市府工務處人員獲報前往搶修。（翻攝畫面）中央社記者魯鋼駿傳真 108年5月17日
新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心因頂樓排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，多名市議員前往關心室內淹水、漏水情形。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月17日
新竹市17日遭豪雨襲擊，造成多處淹水，竹光國民運動中心因頂樓排水不及，大量雨水從維修孔灌入室內，多名市議員前往關心室內淹水、漏水情形。中央社記者魯鋼駿攝 108年5月17日
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