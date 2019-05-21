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促銷端午節伴手禮 盧秀燕為弱勢團體代言

最新更新：2019/05/21 17:16
台中市政府21日邀請身障公益團體及社區發展協會舉辦端午節伴手禮行銷推廣活動，市長盧秀燕（中）呼籲大家以行動支持身心障礙朋友。中央社記者郝雪卿攝　108年5月21日
台中市政府21日邀請身障公益團體及社區發展協會舉辦端午節伴手禮行銷推廣活動，市長盧秀燕（中）呼籲大家以行動支持身心障礙朋友。中央社記者郝雪卿攝　108年5月21日

（中央社記者郝雪卿台中21日電）端午節將到，台中市政府今天邀請身障公益團體及社區發展協會舉辦端午節伴手禮行銷推廣活動，市長盧秀燕呼籲各單位及個人優先購買，以行動支持身心障礙朋友。

台中市社會局邀集愛無礙協會、立達、自閉症協會、信望愛、微笑天使等公益團體，還有東英、舊正、六股、本鄉、四德等社區發展協會，現場展示愛心拼布、手工皂、護手霜、香米、烘焙食品等優質產品。

盧秀燕表示，「有魚吃，也要教釣魚！」不論身障朋友或社區製作的產品，都是大家努力的成果，並經過食品衛生安全檢驗，蘊含滿滿心意，送禮更具意義，歡迎機關、公司行號或個人優先購買，以行動支持身心障礙朋友。

台中市社會局長李允傑指出，身障者在完成義務教育後，若沒有持續練習，能力可能退化，就會一直在家等待照顧，社會局推展多元身障社區關懷服務，包括社區日間作業設施、社區式日間照顧服務、社區關懷據點等。

李允傑說，希望社會大眾更深入了解與認識社福機構團體及社區發展協會的產品，讓這些產品更加普及化，給予身障朋友與社區發展協會滿滿的溫暖與支持。（編輯：翁翠萍）1080521

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