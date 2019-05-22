增設iBike站點 中市議員盼市府持續推動

（中央社記者郝雪卿台中22日電）台中鐵路高架化新增栗林等5座全新車站，多位台中市議員今天表示，市府今年砍掉iBike租賃站建置預算，建議市府增加據點方便轉乘，市府指出，明年將推動倍增計畫。

包括市議員周永鴻、江肇國、曾朝榮、賴佳微、張家銨、蔡耀頡、李天生、林德宇等人在市議會聯合質詢時表示，市長盧秀燕再度「逢龍必反」，砍掉了交通局所提的ibike建置預算，今年台中將不會有任何新建置的ibike站，讓民眾大失所望。

江肇國及蔡耀頡指出，台中鐵路高架化後，除了原有5座車站，新增栗林、頭家厝、松竹、精武、五權等5座全新車站，建議市府規劃新增iBike站，方便民眾轉乘。

曾朝榮強調，台中為人口第二大城，但ibike僅有325站，相較台北市400站，新北市540站，台中還有相當大的需求空間，盧秀燕應該更積極的回應民意，持續增設ibike站點。

台中市交通局長葉昭甫表示，目前iBike已營運325站，提供9150輛車，累計騎乘人次超過2600萬；市府將再增加站點密度及服務涵蓋率，因今年度預算僅編列舊站營運經費，未編列新站建置經費，新市府將爭取明年預算推動iBike2.0倍增計畫，針對大眾運輸節點、學校、商圈、住宅社區等重要據點，滿足市民需求。（編輯：陳清芳）1080522