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大坑步道蛇出沒 盧秀燕籲舉報不當放生

最新更新：2019/06/04 15:16

（中央社記者郝雪卿台中4日電）台中市北屯區大坑步道最近發現有眼鏡蛇昂首吐信嚇壞登山客，台中市長盧秀燕今天表示，若是有人為不當放生，將依法開罰，呼籲民眾積極舉報，以維護鄰里環境。

天氣漸漸變熱，蛇類出沒增加，每到假日吸引很多民眾出遊的大坑步道，最近有民眾發現有長約160公分的眼鏡蛇現身步道，還昂首吐信，讓民眾心生恐懼，不少山友提醒民眾注意有蛇出沒。

盧秀燕今天在市政會議中指示農業局、民政局及區公所等單位加強防範，她說，台中市從1月到5月底為止，捕蜂捉蛇的通報案件約1305件，造成居民及遊客安全疑慮，若是人為刻意放生，將依法開罰，並呼籲民眾積極舉報，小心防範。

由於放生行為可能影響生態，台中市政府訂定有「台中市放生保育自治條例」，盧秀燕表示，民眾若要放生，需向農業局提出申請，並符合「台中市放生保育自治條例」，才准予放生；她同時指示農業局短期之內要求委外單位執行重點區域巡視，避免環境破壞。

農業局長蔡精強也表示，「台中市放生保育自治條例」自101年10月22日公布施行以來，目前尚無開罰案件；依條例規定，任何人未經申請許可的放生行為，將處新台幣2萬元以上、10萬元以下罰鍰。

至於大坑地區有蛇出沒，蔡精強認為，6月已進入蛇類活動高峰期，大坑蛇出沒應為夏季正常野生動物自然行為，目前並未接獲民眾檢舉此區域有不當放生案件；而今年以來，放生申請案件只有1件，是中華民國魚類學會申請放生野生動物「鱸鰻」100隻，放生地點為筏子溪。（編輯：翁翠萍）1080604

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