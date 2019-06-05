歷史建築台中市長公館修復完成 打造不老夢想

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市歷史建築「台中市市長公館」修復工程完成，今天正式開放，持續委由弘道老人福利基金會推動不老夢想，曾住過此處的前台中市長林金標的85歲女兒林秀珠也來見證。

位於北區雙十路一段的歷史建築「台中市市長公館」興建於1933年，原是日籍眼科醫師宮原武熊的家宅別墅，1947年轉作為台中市長官舍使用，2002年由市府公告為歷史建築，2016年由台中市社會局規劃成不老夢想館，以OT方式委託弘道老人福利基金會經營，並打造為「不老夢想125號」。

弘道老人基金會董事長王乃弘表示，基金會接手經營後，3年來在跨國企業協助下，持續推動不老夢想、銀髮就業和銀髮照顧。去年通過文資審查後，針對主體建築側邊的日式和小屋部分展開整建修復，並規劃成「不老食光」餐廳，今天正式開放啟用。

林秀珠的父親林金標曾是第2屆與第3屆台中市長，她表示，65年前曾經住在公館裡，當年的日式建築與現在還是有些不一樣，很懷念以前這裡前後院的綠蔭，院子裡還有小池塘，屋頂更可以放水降溫，很可惜，以後的市長好像都沒住這裡。

在今天的啟用典禮中，台中市副市長楊瓊瓔也出席陪同林秀珠等人走訪重新修復的和小屋空間，除加強安全結構外，也保留當年屋樑、屋瓦、建材，裝上傳統日式窗櫺，充分再現歷史建築的迷人風采；楊瓊瓔更與71歲的不老料理人陳美月等人一起製作玉子燒。

楊瓊瓔表示，「不老夢想125號」結合文化資產、社會福利及不老時光餐廳，除可推展台中市長公館之美，更能結合銀髮族長輩快樂生活的一面，歡迎所有民眾前來參觀並享用美食，也能學習如何照顧長輩。（編輯：吳佳穎）1080605