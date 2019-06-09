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挑戰划龍舟橫渡太平洋到蘭嶼 22划手落海獲救

最新更新：2019/06/09 17:14

（中央社記者李先鳳台東縣9日電）環保人士挑戰划龍舟從台灣島橫渡太平洋到蘭嶼，就在距蘭嶼約1公里的海域，突遭一陣大浪打翻，舟上22名划手全數落海，所幸被戒護艇救起，人員均安，捲土重來的壯舉再度失敗。

喚起外界重視海洋廢棄物議題，香港造龍舟師傅「阿康」和蘭嶼環保人士「阿文」，去年組隊挑戰划龍舟闖蘭嶼，從台東縣大武鄉南田下水，因浪大失敗，今年捲土重來。

今天清晨5時多在屏東縣滿州鄉恆春半島最南端的興海漁港下水，原定今晚9時到達蘭嶼。不料下午1時多，龍舟在距蘭嶼約1公里海域，突遭一陣大浪打翻，船上22名划手全數落海，所幸被隨行戒護的海巡署巡邏艇救起，人員均安。

蘭嶼「阿文」林正文，6年前擔憂蘭嶼「寶特瓶比飛魚多」，及廢油污染，開始回收廢油和寶特瓶，並利用回收的寶特瓶蓋了環保屋，喚起大家重視蘭嶼的環境污染。

民國105年年9月間到蘭嶼旅遊的香港造龍舟師傅胡梓康，巧遇阿文，被阿文的精神感動，於是幫忙募款，協助阿文守護蘭嶼，打造龍舟。去年首度挑戰划舟壯舉，最後失敗；今年再次挑戰，不料仍功敗垂成。（編輯：陳俊碩）1080609

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