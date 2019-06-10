被指私下喬蛋 柯文哲：十幾個人怎麼密室交易

（中央社記者梁珮綺台北10日電）對於被指市府內部官員私下喬蛋，台北市長柯文哲今天重申，大巨蛋是一個很困難的題目，內部要先討論才能與遠雄談判，並指十幾個人開會，「那怎麼密室交易？」

柯文哲上午出席Give543贈物網社企實物銀行宣傳記者會，接受媒體訪問時，做上述表示。

上報報導，北捷董事長李文宗、秘書長張哲揚、環保局長劉銘龍等人，去年11月29日召開會議討論如何處理大巨蛋，80多分鐘錄音檔曝光。

報導指出，內容談及大巨蛋環評、交通等問題，劉銘龍更說，遠雄簡單送環差報告，並且事先拜託環評委員，「一次審查五件，是稀哩胡嚕進來」，案子就審過。

柯文哲說，劉銘龍說話「就是這個調調」，並要媒體不要單獨只聽這一句話，而是要聽前後文，反問媒體「你有聽出什麼問題嗎？」

他說，若有原始錄音檔，一開始就該全公開，而不是切成7段後故佈疑陣，重申自己態度是「有本事就把它（大巨蛋）拆掉」，若拆不掉，就要務實面對這些問題，討論如何解決。

柯文哲表示，環評人數、容留人數、避難人數及交通問題，都必須務實解決，而台北市政府官員內部必須先討論，才能去和遠雄談判，「喬什麼蛋？做壞事的人都一直在懷疑別人做壞事」。

對於前都發局長林洲民在臉書貼文呼籲遠雄不要再賄賂台灣公務員，柯文哲說，在他轄下絕對不會有公務員收賄的事情發生，因為他都公開透明，「通常會出現密室交易，都是人很少，如果十幾人在開會，那怎麼密室交易？很困難」。

他說，內部開會時把所有問題拿到檯面上，所有人明著講，任何人的意見很難操縱全場，而這也是台北市政府很少聽到弊案的原因。（編輯：張銘坤）1080610