敬老金議題 柯文哲：老人健保補助優先

（中央社記者黃麗芸台北11日電）台北市議會藍營力拚「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」闖關，親民黨市議員黃珊珊今天質詢表態反對，並要求台北市長柯文哲表達立場，柯文哲強調，將老人健保補助列為優先。

台北市議會中國國民黨黨團5月22日提送「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，盼讓北市65歲以上長者、55歲以上原住民都能領取重陽敬老金。

柯文哲下午出席台北市議會市政總質詢及答覆，黃珊珊質詢問到，市議會法規委員會明早將審查「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案，國民黨希望明天下午能送議會大會進行二讀，但自己並不贊成舉債進行行政給付法制化。

黃珊珊說，這會造成台北市政府預算配置困難，自覺有點悲觀，她明天會提出希望設置授權條款，由北市府訂定行政計畫以決定發放者，也請柯文哲現場表達立場，希望能和議會做良善溝通，這不應是政黨對立和世代對立。

柯文哲答詢表示，這是自己上任後，繼大巨蛋案後另一個較爭議的議題，他認為目前發放重陽敬老金有幾個錯誤，包括齊頭式和一次性發放問題；同時澄清北市中低收入戶仍然照常發放重陽敬老金。

他提到，若照國民黨版本發放重陽敬老金，粗估需新台幣10億元左右預算，若照北市人口老年化速度，未來幾年還可能持續增至14億元，「若要發，告訴我錢從哪裡來」。

此外，柯文哲說，政府預算就這麼多，若真的可以擠出錢，也希望做有效率使用，重申會將老人健保補助政策列為優先。

台北市議會國民黨黨團今天發布新聞稿表示，明天力拚將「台北市重陽敬老禮金致送自治條例」草案送進大會二讀，並指日前外傳若三讀通過，北市府已計劃提覆議，若不成將再以「立法機關增加支出之提議有違憲之虞」走釋憲之路，甚至提違憲，建議柯文哲身為北市大家長不應一意孤行。（編輯：李亨山）1080611