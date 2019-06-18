砍檳榔種夏雪芒果 屏東青農申請有機認證

（中央社記者郭芷瑄屏東縣18日電）屏東潮州鎮40歲青農曾國揚響應政府政策砍除檳榔，將農地改種新品種芒果「夏雪」，而且以有機栽培。芒果採有機栽培並不容易，但在堅持自然農法下，終於申請到有機認證。

原從事土木工程的曾國揚，因長期勞累工作，6年前看到屏東縣政府辦理農業課程，當時父親剛好買了一塊地，原來種檳榔大約8分地，他響應政府政策，把檳榔砍除改種新品種芒果「夏雪」。

曾國揚表示，因「夏雪」當時最夯，口感、香氣不輸給愛文芒果，剛開始也是噴藥施肥，直到2年前碰到從事自然農法的朋友，鼓勵他不要噴藥靠自然生態一樣可以種出好芒果，剛好他身體健康出現紅燈，所以用更自然方式管理果園，對環境好對身體也好。

曾國揚說，雖然草長得快到半棵樹高，他背割草機除草，完全不灑農藥不施肥，剛開始結果情形並不理想，蟲害影響果實，常被叮咬得體無完膚，但一年比一年情況來得進步。

曾國揚沒有被病蟲害打倒，申請到了有機認證，今年從4月開始採收到現在，雖然賣相不佳，但就是有消費者特別喜愛，他以網路銷售為主，更把重心放到果乾，自製加工，經常賣到缺貨。

曾國揚說，從事有機農業確實要更用心經營，自己以生態為師，雖然還有一段路要努力，但正往前邁進，希望有天能達標。(編輯:孫承武)1080618