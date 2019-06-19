大坑5-1步道整建完成 民眾聽蟬賞蝶體驗生態

（中央社記者趙麗妍台中19日電）台中市大坑登山步道是熱門登山景點，市府已完成5-1號步道全線路段整建，提升步道安全性及行走舒適度，季節限定的大丁黃盛開中，歡迎民眾前來聽蟬、賞蝶、體驗生態。

台中市觀旅局長林筱淇今天表示，大坑5-1號步道整修重點以減量設計、低度開發及就地取材的方式執行，除拓寬原有相思木棧道行走動線、增設休憩座椅及整修二嵙亭及城中亭兩座涼亭，部分步道路面在符合安全需求下恢復為原始林道。

林筱淇指出，市府採取現地既有卵礫石施作階梯的步道，並運用天然相思木材料，配合路面高度搭設的原木階梯，民眾行走在步道上，除可感受森林的清新空氣，還有機會遇見台灣藍鵲及黃裳鳳蝶、台灣獼猴等野生動物。

觀旅局表示，為提供遊客即時資訊，市府除設置中、英對照指標牌面外，也將里程柱的柱面資訊內容升級，包括目前所在步道、里程、與各景點相距的距離、步道性質分類圖樣及GPS座標，可避免迷失方向外，並提供緊急救難時人員辨識位置，提升時效性。

林筱淇指出，夏季正是觀賞各種蟬、蝴蝶的季節，5-1步道目前季節限定的大丁黃盛開，歡迎民眾感受森林生態的夏季派對。（編輯：吳佳穎）1080619