雲林縣國民運動中心 7/13試營運

位在斗六的雲林縣國民運動中心已完工，將自7月13日起試營運7天，營運商引進綠能智慧化健身器材、銀髮族循環訓練站、空氣品質監測等智慧科技系統，打造全新的節能、環保、健康、安全的智能化國民運動中心。（資料照片）中央社記者葉子綱攝 108年6月27日

（中央社記者葉子綱雲林縣27日電）教育部體育署執行行政院核定國民運動中心興建計畫，位在斗六的雲林縣國民運動中心將於7月13日起試營運7天，內有溫水游泳池、攀岩場等設施，提供縣民優質及安全的運動環境。

立委劉建國、體育署副署長王水文今天會勘各相關設施，劉建國表示，體育署執行國民運動中心興建計畫，在民國102年6月補助先期規劃費，並在105年11月補助工程款，加上雲林縣政府配合，前後歷經6年推動的雲林縣首座國民運動中心，將在7月亮相試營運。

雲林縣政府教育處指出，雲林縣國民運動中心將於7月13日起試營運7天，由營運商引進綠能智慧化的健身器材、銀髮族循環訓練站、空氣品質監測等智慧科技系統，打造全新的節能、環保、健康、安全的智能化國民運動中心。

教育處表示，雲林縣國民運動中心提供公益時段讓年滿65歲的銀髮族、55歲以上原住民免費使用，也提供低收入戶及身心障礙者全天免費使用運動設施，並加強與在地學校培訓體育人才，與企業合作擴大公益運動課程的推廣。（編輯：張芷瑄）1080627