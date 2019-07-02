改善國小環境 南投爭取教育部補助約1600萬

南投縣長林明溱（前中）2日率縣府相關單位成員等，陸續前往名間鄉名崗國小、南投市中興新村光榮國小、光華國小了解環境改善需求，並表示將向教育部爭取經費以改善學童求學環境。中央社記者蕭博陽南投縣攝 108年7月2日

（中央社記者蕭博陽南投縣2日電）南投縣光榮國小、光華國小、名崗國小分別有跑道膨脹變形、集合場表層龜裂、大樓外牆壁磚剝落等問題，南投縣政府將向教育部爭取約新台幣1600萬元經費，以改善校園基礎環境。

改善國小校園環境，南投縣長林明溱今天率縣政府教育處長陸正威等人，陸續前往名間鄉名崗國小、南投市中興新村光榮國小、光華國小了解環境改善需求，並研擬將修繕計畫提報教育部爭取約1600萬元補助經費，使學童能有良好求學環境。

林明溱說，光榮國小操場跑道多處膨脹及變形，易導致學生或運動民眾受傷，且損壞嚴重無法填補維修，必須全部拆除，縣府將向教育部體育署申請429萬元整建；校園排水溝也因排水不良導致易淹水，將向教育部國民及學前教育署申請318萬元重做。

林明溱表示，名崗國小西側通學步道水泥鋪面因樹根造成隆起，教學大樓外牆也因牆面壁磚剝落有安全疑慮，將爭取152萬元改善；光華國小前庭環型車道凹陷易積水，集合場表層也嚴重磨損、瀝青層龜裂，影響學生安全，將申請687萬元重新施作。（編輯：翁翠萍）1080702