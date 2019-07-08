北市動物慰靈祭邁入20年 體現生命教育

（中央社記者黃麗芸台北8日電）8月中旬就是農曆中元普渡，台北市動保處為感懷往生動物和為所有在世的動物祈福，今天舉辦「台北市動物慰靈祈福法會」，並開放市民參加，今年活動邁入第20年。

動保處今天發布新聞稿表示，為感懷往生動物與萬物同生以及為所有在世的動物祈福，今天特別於北市內湖區潭美街的台北市動物之家舉行年度「台北市動物慰靈祈福法會」，邀請多名法師、台北市政府同仁和各界動物保護人士一起誦經、祈福和敲平安鐘。

同時，活動開放市民參加，現場免費提供經法師加持過的平安符供民眾索取，幫民眾家中寵物祈佑永保安康。

動保處動物收容組組長李建沛告訴中央社記者，祈福法會活動今年已邁入第20年，起源是因為以前收容所內動物經公告超過12天，無人認領、認養者將執行安樂死。

此外，北市「零安樂」政策2016年上路後，仍有少數動物會因病或意外事故而不幸離世，希望藉由舉辦法會幫牠們祝禱祈福。

動保處說，法會同時會幫在世的動物祈福，希望牠們可找到好主人和家庭。

動保處表示，一直以來都秉持著萬物皆平等的觀念，希望從正面角度，讓民眾了解死亡的意義並尊重生命，不任意棄養，也積極深入校園推廣生命教育的意義，從小紮根提升動物保護觀念。（編輯：李亨山）1080708