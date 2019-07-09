斗六堆積垃圾飄惡臭 鄰居莿桐大美村民抗議

雲林縣莿桐鄉大美村民9日在村庄周圍拉起白布條，抗議不遠處斗六垃圾轉運站堆積大量垃圾，惡臭飄散影響生活起居。雲林縣環保局表示，已要求加強消毒減少臭味，並儘速協調外運去化。中央社記者葉子綱攝 108年7月9日

（中央社記者葉子綱雲林縣9日電）位在斗六市虎溪里的垃圾轉運站，堆積近1萬噸垃圾，近日天氣炎熱，飄出惡臭，鄰近的莿桐鄉大美村民受不了，今天拉白布條抗議，雲林縣環保局表示，已要求消毒減少臭味。

斗六垃圾轉運站位在虎尾里的虎尾溪旁，隔著溪流的北邊就是莿桐鄉大美村，堆積在轉運站的垃圾尚未去化，近日炎熱天氣讓垃圾發酵，臭味隨風往北飄，大美村首當其衝。

大美村民真的受不了了，今天在村庄周圍拉起白布條抗議，居民抱怨說，斗六轉運站的垃圾山，近幾日好像又變高了，南風吹起時大美村落就遭殃，一股臭酸味令人作嘔，尤其是吃飯時間，門窗都不敢打開。

大美村長何順良說，近日來天氣炎熱，堆積的垃圾發酵得更快，夏天南風盛行，村裡不時飄來臭酸味，已到影響呼吸的程度，多次向斗六市公所及雲林縣環保局反映至今未果，於拉白布條表達村民的不滿。

雲林縣環保局長張喬維表示，斗六垃圾轉運站暫時堆積約1萬噸垃圾，因為其他縣市焚化爐部分歲修，外運去化垃圾量減少，已請縣府及環保署協調調度外運，並尋覓另外暫放的轉運站，在此同時，已要求斗六市公所加強消毒以減少臭味。（編輯：張銘坤）1080709