斗六垃圾轉運站散發惡臭 莿桐鄉民眾圍路抗議

（中央社記者葉子綱雲林縣22日電）位在斗六市虎尾溪畔的垃圾轉運站，垃圾堆積如山散發惡臭，隔著虎尾溪的鄰居莿桐鄉大美村居民再也受不了，今天圍路抗議限期改善，若不處理將長期抗爭並在26日到雲林縣府等地抗爭。

在虎尾溪畔的斗六垃圾轉運站，堆積約2萬公噸垃圾，由於近來天氣濕熱變化大，垃圾飄出惡臭酸味，位在隔溪北邊的莿桐鄉大美村居民，9日在村里道路拉白布條抗議，今天升高抗議行動，到轉運站入口圍路，不讓垃圾車進場，氣氛緊繃。

大美村長何順良氣憤地說，垃圾堆積4層樓高，近來長高又長胖，天氣濕熱，加速垃圾發酵，夏天盛行南風，惡臭酸味隨風北飄，大美村首當其衝，尤其吃飯時間，居民根本不敢打開門窗，氣味令人作嘔。

在圍路現場抗議的大美村居民也紛紛抱怨，已經忍無可忍，要求限期改善，如果未見動靜，已經有長期抗爭準備，26日會到雲林縣政府、環保局、斗六市公所抗爭。

雲林縣環保局長張喬維表示，因為協助本縣垃圾去化的其他縣市焚化爐部分在歲修，減少外運量，已請雲林縣政府及環保署協調，至於斗六垃圾轉運站也在另覓地點，並請斗六市公所加強消毒以降低臭味。（編輯：陳俊碩）1080722