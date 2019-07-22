鳳頭燕鷗俯衝遭塑膠袋套頭 猛甩頭求生

（中央社記者王朝鈺宜蘭22日電）有鳥友昨天下午在宜蘭大溪漁港拍到一隻鳳頭燕鷗疑似俯衝抓魚時遭塑膠袋套住頭部，鳳頭燕鷗不斷甩頭求生，所幸最後順利掙脫塑膠袋束縛。

鳥友去年6月在宜蘭頭城大溪漁港拍到一隻鳳頭燕鷗嘴喙上卡著一根塑膠吸管，但仍賣力捕魚求生，今年6月1日又有鳥友在蘭陽溪出海口拍到鳳頭燕鷗鳥喙上卡著白色塑膠環，引發各界不捨。

臉書（Facebook）社團「拍鳥俱樂部」社長黃蜀婷今天向中央社記者轉述，拍鳥俱樂部成員陳志宏昨天下午約4時前往宜蘭大溪漁港拍鳥時，發現一隻鳳頭燕鷗遭塑膠袋套住頭部，陳志宏當時很緊張擔心鳳頭燕鷗無法掙脫，只見鳳頭燕鷗不斷甩頭試圖擺脫塑膠袋束縛，所幸最後順利逃脫遨向天際。

她說，研判這隻鳳頭燕鷗俯衝抓魚時不慎遭塑膠袋套住頭部，陳志宏拍到鳳頭燕鷗遭套頭當下，附近海面還漂著寶特瓶，他隨後也到港口附近查看，發現還有不少垃圾。

「人類要有自律精神，地球就只有一個」，黃蜀婷呼籲，任意將垃圾丟入海中，不僅破壞生態造成水鳥等動植物大量減少，「牠們用生命給人類上課」，若人們沒收到警訊，這些塑害終究會回歸到人類身上。（編輯：方沛清）1080722