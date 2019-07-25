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金門縣醫師公會 盼落實醫療在地化

最新更新：2019/07/25 18:01
金門縣醫師公會理事長劉兆輝（左）25日拜會縣長楊鎮浯（右），就金門鄉親關切的急重症病患後送台灣一事交換意見。中央社記者黃慧敏攝　108年7月25日
金門縣醫師公會理事長劉兆輝（左）25日拜會縣長楊鎮浯（右），就金門鄉親關切的急重症病患後送台灣一事交換意見。中央社記者黃慧敏攝　108年7月25日

（中央社記者黃慧敏金門縣25日電）金門縣醫師公會理事長劉兆輝等今天拜會縣長楊鎮浯，盼能解決金門病患後送台灣問題；楊鎮浯認為，後送前的遠距診斷方向正確，但需強化醫病信任關係。雙方都盼落實在地醫療。

台灣地區北東部暨金馬12縣市醫師公會醫政研討會8月3日在金門昇恆昌金湖飯店舉行，劉兆輝在金門縣衛生局長王漢志、金門醫院副院長董文雅等人陪同下，到縣府拜會楊鎮浯，邀請他當天與會指導。

劉兆輝等人和楊鎮浯就金門鄉親關切的急重症病患後送台灣一事交換意見。劉兆輝直言，後送充滿風險，他和董文雅建議由台灣的後送醫院醫師和金門醫院醫師聯合先以視訊遠距診斷，再決定是否有後送的必要。

楊鎮浯認為，這是不錯的嘗試，方向也正確；但考量金門鄉親對醫師的信任度，施行之初勢必出現諸多狀況，也會面臨許多聲音，必須由縣府和醫院等各方進一步研究。

北東部暨金馬12縣市醫師公會理事長、常務理監事暨總幹事醫政研討會，醫師連同眷屬有100多人。（編輯：黃世雅）1080725

金門縣醫師公會理事長劉兆輝（右2）25日在金門縣衛生局長王漢志（右）、金門醫院副院長董文雅（左2）等人陪同下，到縣府拜會縣長楊鎮浯（中）。中央社記者黃慧敏攝　108年7月25日
金門縣醫師公會理事長劉兆輝（右2）25日在金門縣衛生局長王漢志（右）、金門醫院副院長董文雅（左2）等人陪同下，到縣府拜會縣長楊鎮浯（中）。中央社記者黃慧敏攝　108年7月25日
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