緬懷國民天后 桃園市鳳飛飛紀念活動開跑

「想念飛飛 我愛大溪–2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動」在已故巨星鳳飛飛故鄉桃園大溪開跑，其中鳳飛飛故事展31日在大嵙崁故事館登場，桃園市長鄭文燦（前左）出席參觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月31日

（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府與大嵙崁文教基金會合辦一系列鳳飛飛紀念活動，除今天開幕故事展，電影展及小旅行等活動也將陸續登場，邀大家一起懷念大溪的女兒鳳飛飛。

鄭文燦出席鳳飛飛紀念活動宣布記者會暨「好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展」開幕式說，今天是鳳飛飛農曆生日，市府與大嵙崁文教基金會即日起至8月20日，將在大溪舉辦一系列紀念鳳飛飛活動，除了故事展、電影展、座談會外，還有小旅行等。

鄭文燦指鳳飛飛在台灣流行音樂史扮演重要角色，她親民的唱腔及琅琅上口的音樂在60及70年代掀起一股熱潮，更撫慰戰後台灣民眾心靈。文化局詳細研究鳳飛飛生命軌跡，將供未來設置鳳飛飛紀念館參考。

鄭文燦說，鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根處，市府將鳳飛飛視為大溪文化重要元素。其實許多重要的音樂人都來自桃園，像是鳳飛飛及鄧雨賢都是重要文化地標，市府除了設置紀念館，也會透過多元活動，帶領市民了解台灣音樂史及地方重要音樂人物。

為紀念帽子天后鳳飛飛，桃園大眾捷運公司明天起至8月31日，將限量發行1000套「流水年華」典藏一日套票，8月還將在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲「流水年華」及「祝你幸福」，帶領乘客一同回味鳳飛飛的美好歌聲。（編輯：翁翠萍）1080731