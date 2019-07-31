緬懷國民天后 桃園市鳳飛飛紀念活動開跑
最新更新：2019/07/31 17:26
「想念飛飛 我愛大溪–2019大溪追夢人鳳飛飛紀念活動」在已故巨星鳳飛飛故鄉桃園大溪開跑，其中鳳飛飛故事展31日在大嵙崁故事館登場，桃園市長鄭文燦（前左）出席參觀。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月31日
（中央社記者吳睿騏桃園31日電）桃園市長鄭文燦今天表示，市府與大嵙崁文教基金會合辦一系列鳳飛飛紀念活動，除今天開幕故事展，電影展及小旅行等活動也將陸續登場，邀大家一起懷念大溪的女兒鳳飛飛。
鄭文燦出席鳳飛飛紀念活動宣布記者會暨「好好愛你．好好愛我鳳飛飛故事展」開幕式說，今天是鳳飛飛農曆生日，市府與大嵙崁文教基金會即日起至8月20日，將在大溪舉辦一系列紀念鳳飛飛活動，除了故事展、電影展、座談會外，還有小旅行等。
鄭文燦指鳳飛飛在台灣流行音樂史扮演重要角色，她親民的唱腔及琅琅上口的音樂在60及70年代掀起一股熱潮，更撫慰戰後台灣民眾心靈。文化局詳細研究鳳飛飛生命軌跡，將供未來設置鳳飛飛紀念館參考。
鄭文燦說，鳳飛飛是大溪人，大溪也是她最後落葉歸根處，市府將鳳飛飛視為大溪文化重要元素。其實許多重要的音樂人都來自桃園，像是鳳飛飛及鄧雨賢都是重要文化地標，市府除了設置紀念館，也會透過多元活動，帶領市民了解台灣音樂史及地方重要音樂人物。
為紀念帽子天后鳳飛飛，桃園大眾捷運公司明天起至8月31日，將限量發行1000套「流水年華」典藏一日套票，8月還將在A9林口站和A10山鼻站區間，分別播放鳳飛飛經典歌曲「流水年華」及「祝你幸福」，帶領乘客一同回味鳳飛飛的美好歌聲。（編輯：翁翠萍）1080731
桃園市政府與大嵙崁文教基金會合作舉辦一系列已故巨星鳳飛飛紀念活動，由「好好愛你．好好愛我–鳳飛飛故事特展在31日揭序幕，吸引不少民眾參觀緬懷這位永遠的國民天后。中央社記者吳睿騏桃園攝 108年7月31日