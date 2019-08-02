更多編輯台推薦新聞：
新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命
科技

新發現31光年外超級地球 可能適於孕育生命

NHK：台灣人對香港關注 日本人感到驚訝
政治

NHK：台灣人對香港關注 日本人感到驚訝

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等
訊息

徵人啟事／中央社誠徵駐外儲備人員、記者、編輯、編譯等

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰
數位專題

治酒駕用重典？分析49萬筆判決書 看懂修法前後罪與罰

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

屏東12導程心電圖救護車 成功救援心肌梗塞病患

最新更新：2019/08/02 14:24

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣消防局在12個消防分隊設置12導程心電圖救護車，盼在黃金時間搶救心肌梗塞病患，7月31日長治消防分隊利用12導程心電圖成功救治1名老婦人，成為屏東縣首件成功案例。

屏東消防局今天表示，長治消防分隊7月31日救護1名74歲女性病患，這名病患呈現胸口悶、痛，且有冒冷汗、呼吸困難等症狀，經救護人員評估後，旋即利用12導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至屏東縣的「護心守衛即時通報」Line群組。

消防局表示，透過專科醫師線上判讀，懷疑病患為心肌梗塞，立即後送至具24小時心導管處置能力的屏東基督教醫院，成功打通阻塞的血管，目前病患病情已穩定。

屏東縣消防局表示，這是屏東縣首件透過到院前傳輸心電圖成功打通血管的案例，5月1日在全縣12個消防分隊設置12導程心電圖救護車後，雖有判讀病患，但都不是心肌梗塞患者，這名長治鄉的老婦人是首名心肌梗塞，而且救援成功。

屏東縣幅員廣闊，醫療資源相對缺乏，屏東縣政府與轄內有24小時心導管手術的醫院合作，利用救護車上的12導程心電圖對心肌梗塞患者先監測，由醫生線上判讀後，決定後送的醫院，病患到院前，搶救的醫療小組已準備好，讓病患一下救護車，隨即能動手術。（編輯：黃世雅）1080802

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報