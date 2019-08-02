屏東12導程心電圖救護車 成功救援心肌梗塞病患

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東縣消防局在12個消防分隊設置12導程心電圖救護車，盼在黃金時間搶救心肌梗塞病患，7月31日長治消防分隊利用12導程心電圖成功救治1名老婦人，成為屏東縣首件成功案例。

屏東消防局今天表示，長治消防分隊7月31日救護1名74歲女性病患，這名病患呈現胸口悶、痛，且有冒冷汗、呼吸困難等症狀，經救護人員評估後，旋即利用12導程心電圖監測，並同步將監測結果傳輸至屏東縣的「護心守衛即時通報」Line群組。

消防局表示，透過專科醫師線上判讀，懷疑病患為心肌梗塞，立即後送至具24小時心導管處置能力的屏東基督教醫院，成功打通阻塞的血管，目前病患病情已穩定。

屏東縣消防局表示，這是屏東縣首件透過到院前傳輸心電圖成功打通血管的案例，5月1日在全縣12個消防分隊設置12導程心電圖救護車後，雖有判讀病患，但都不是心肌梗塞患者，這名長治鄉的老婦人是首名心肌梗塞，而且救援成功。

屏東縣幅員廣闊，醫療資源相對缺乏，屏東縣政府與轄內有24小時心導管手術的醫院合作，利用救護車上的12導程心電圖對心肌梗塞患者先監測，由醫生線上判讀後，決定後送的醫院，病患到院前，搶救的醫療小組已準備好，讓病患一下救護車，隨即能動手術。（編輯：黃世雅）1080802