外埔老人文康中心 蔡其昌爭取經費補強

（中央社記者郝雪卿台中23日電）台中市外埔老人文康中心耐震係數不足，立法院副院長蔡其昌今天邀請相關單位前往會勘，爭取前瞻計畫經費新台幣905萬多元進行補強作業，預計明年初完工。

蔡其昌邀集衛生福利部社會及家庭署、台中市社會局、台中市議員施志昌等人到場會勘時表示，外埔老人文康中心耐震係數不足，建物已有逾24年歷史，這幾年在外埔鄉親不斷反映之下，於是向中央衛福部爭取前瞻預算經費。

蔡其昌指出，透過施志昌極力奔走，與台中市政府預備金支持下，核定總經費900多萬元（中央補助佔70%，台中市政府自籌佔30%），對活動中心整體進行補強工程，完工後外埔鄉親們將會有更安全舒適的活動中心可以運用。

施志昌也說，這棟建物部分頂板已有滲水狀況，多處牆面有裂縫產生，雖不致影響結構安全，但耐震能力未能符合現行規範。未來將配合消防、機電系統等進行整體結構補強改善，讓社區居民及長青學苑學員們有個安全無虞的活動空間可使用。

外埔區公所表示，近年政府相當重視公共場域安全，外埔老人文康中心是地區內活動中心及緊急避難所，同時更設置長青學苑，開設32個班別，每年共有約1200名學員使用該場所，可說是外埔居民相當重要的社區據點，感謝蔡其昌及台中市政府共同合作來改善地方問題。（編輯：謝雅竹）1080823