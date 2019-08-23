颱風白鹿來襲 台電搶修人力進駐恆春半島

颱風白鹿來勢洶洶，屏東縣政府23日晚間已宣布24日停止上班上課，台電屏東區營業處晚間也提前調度搶修人力和機具進駐恆春半島待命。（台電提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年8月23日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣23日電）颱風白鹿來襲，屏東縣政府今晚7時30分宣布明天停止上班上課。由於颱風將直撲恆春半島，台電屏東區處今天已提前調度搶修人力及機具進駐恆春半島。

屏東縣政府表示，依據中央氣象局、天氣風險公司及屏科大災害防救科技研究中心的研判，屏東縣明天已達停班課標準，因此宣布明天停班課。

縣府指出，恆春半島從今天晚上起風勢轉強，預估明天上午7時7級暴風圈觸地，北屏東與南屏東風雨將會逐漸增加，明天下午至入夜影響最大，暴風強度甚至達到10級，請民眾提早做好防颱準備，避免前往海邊、溪邊，勿從事登山或水上活動。

縣府表示，屏東將以屏北山區降雨量最大，預估48小時累積雨量達200至450毫米，恆春半島應特別留意間歇性強降雨。

台電屏東區處指出，今天已提前調度搶修人力員62人、升空車15輛、吊臂車9輛、大小工程車16輛及挖土機2輛進駐恆春地區，並特別指派電務副處長林世陽前往恆春成立前進指揮所，負責就近指揮調度搶修工作，以縮短民眾停電時間。

屏東縣政府目前災害應變中心2級開設，縣府表示，今天晚上6時在屏106線2K－7K+500處進行預警性封路，要前往紫心樓的民眾可改走屏102線接佳平聯絡道路抵達；要往佳興村的民眾，可由屏110線接大後部落聯絡道抵達。

另外，霧台鄉台24線臨45便道（阿禮及吉露部落）今天下午5時實施預警性封閉，禁止人車進入；台24線27.6K德文路口至37.5K沿線處邊坡坍方歷史災點，將視風雨狀況實施預警性封閉。

台9線南迴公路447k－460K森永至草埔、455k－471K壽卡至新路等路段，也將視風雨狀況實施預警性封閉。（編輯：戴光育）1080823