台中電競嘉年華9/20登場 盧秀燕：歡迎大家參加

「2019台中電競嘉年華」將於9月登場，台中縣政府27日舉行活動記者會，市長盧秀燕（前左）親自下場體驗擬真飛行的電競座艙。中央社記者郝雪卿攝 108年8月27日

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中電競嘉年華將於9月20日到22日登場，台中市長盧秀燕今天在起跑記者會表示，活動由台中市政府主辦，非常好玩，競爭激烈，歡迎大家參加。

盧秀燕在記者會與兼任台中市電子競技運動委員會主任委員的民主進步黨籍台中市議員江肇國化身賽車手在虛擬世界PK賽車，盧秀燕也體驗幾近百分之百擬真的飛行模擬艙；盧秀燕說，好像真的翱翔在天空，真的很好玩。

盧秀燕表示，電競嘉年華安排市民盃、明星盃與校園盃競賽，競爭激烈，還有很多明星選手及校園高手參加，臥虎藏龍，一屆比一屆盛重，歡迎大家參加。

江肇國說，很開心電競嘉年華持續舉辦，可讓大家在這3天盡情玩，希望讓台中成為電競產業最友善城市。

台中市政府運動局長李昱叡表示，市府非常重視電競產業發展，在目前國際間積極發展電競趨勢下，台中不能缺席，活動邀在地大學及高中共同參加，並規劃論壇，未來希望結合全國與在地推動電競大專院校與高中職培育台中電競人才，發展電競產業。（編輯：李明宗）1080827