台中109年總預算歲出1400億 盧秀燕：大建設年

台中市政府30日召開市政會議通過109年度總預算案，市長盧秀燕（圖）表示，109年是大投資及大建設年，做的事變多，花的錢也因此增加，但舉債卻減少；市府重視並有效加強財政，將每分預算發揮最大效益。中央社記者郝雪卿攝 108年8月30日

（中央社記者郝雪卿台中30日電）台中市政府今天召開市政會議通過109年度總預算案，市長盧秀燕表示，明年是大投資及大建設年，有多項亮點，做的事變多，花的錢也因此增加，但舉債卻減少。

台中市政府今天召開臨時市政會議，由主計處長蔣建中報告109年度總預算案外，盧秀燕也在市政會議中介紹新人事布局中的副秘書長黃國榮亮相，歡迎黃國榮加入市府團隊。

蔣建中表示，109年度總預算案包括歲出預算總額1414.91億元及附屬單位預算支出規模為851.15億元，總計編列總預算2266億多元。其中歲入及歲出差短數為121億3704萬多元，全數以賒借收入予彌平。

盧秀燕表示，明年度將推行幼兒教育補助、社會住宅繼續推動、老人健保補助、iBike2.0倍增、公車雙十吃到飽、台中巨蛋、捷運綠線延伸等多項亮點政策，歲出預算因此較去年增加168.35億元，舉債卻大幅減少36.07億元。做的事變多，花的錢也因此增加，債務卻能減少，因為新市府重視並有效加強財政，將每分預算發揮最大效益。

盧秀燕指出，明年是大投資及大建設年，總預算案經市政會議審議通過後，將送請台中市議會審議，請各局處加強對議員說明及溝通，讓下年度預算案順利通過。

盧秀燕說，台中市明年進入重大建設期，等了20年的水湳國際會展中心3月已動工並持續興建中；台中綠美圖也即將於下個月開工；不僅如此，台中巨蛋已確定在14期重劃區落腳，並已編規劃經費，捷運綠線更將於明年全線通車，市府一定會持續務實推動各項建設，回應市民期待。（編輯：李錫璋）1080830