北市處理久占停車格要45天 柯文哲批太耗時

（中央社記者陳怡璇台北30日電）台北市停管處著手處理久占停車格的車輛，7月1日至今，近4成久停車自行駛離，但台北市長柯文哲不滿要45天才拖吊。停管處表示將請法務局解釋自治條例看能否濃縮成30天。

台北市停車管理處5月底公布「台北市處理妨礙道路交通及久停公有停車場車輛自治條例」，車輛若停放屬於停管處管轄的停車空間，超過30日且錢沒繳清，會被貼「久占停車格位車輛移置通知」，張貼15日後會拖吊至車輛保管場並通知所有人15日內領回，若屆期不領回就會公告3個月後拍賣。

停管處管理科長謝君毅指出，從7月1日執行至今，約有38%久停車自行駛離，最高欠費則從新台幣16萬多降至3萬多元，從源頭降低停車格久被占用及欠費問題，成效不錯。

但台北市長柯文哲在交通會報上指出，要45天才能將久停車拖吊實在太慢。謝君毅會後回應，會請法務局重新解釋條例，看能否把時程濃縮成30天。

原先處理久停車的流程，從開單到移送約180天，每天停車費累積下來的數字也很驚人。謝君毅指出，自治條例修改過後，除了比較省時，車主在領回車輛時也不用再繳那麼多欠費。（編輯：方沛清）1080830