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疑連續壁施工致道路掏空 高市府勒令停工

最新更新：2019/09/07 19:51
高雄市苓雅區一處新建大樓工程，7日疑似因連續壁施工與地層不佳致路面掏空塌陷，長寬約2到3公尺，工務局已勒令停工並要求灌漿回填道路，避免惡化擴大。（高雄市工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月7日
高雄市苓雅區一處新建大樓工程，7日疑似因連續壁施工與地層不佳致路面掏空塌陷，長寬約2到3公尺，工務局已勒令停工並要求灌漿回填道路，避免惡化擴大。（高雄市工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月7日

（中央社記者王淑芬高雄7日電）高雄市一新建大樓今天疑似連續壁施工與地層不佳致路面掏空塌陷，長寬約2到3公尺，工務局勒令停工並要求灌漿回填道路，以免掏空擴大下陷，促提安全計畫送審無虞才能復工。

新建大樓位在苓雅區，連續壁工程疑因施工及地層不佳造成苓雅二路69巷路面沉陷。工務獲報後成成立災害應變小組，於現勘後勒令停工並回填下陷掏空地基。

工務局發布新聞稿指出，獲報後會同高雄第一科技大學教授及高雄市土木技師公會技師現場勘查，勘驗認為有公共安全疑慮，依據建築法勒令承商停工並要求業者加速回填水泥砂漿，避免道路掏空惡化擴大，並暫時禁止該路段通行。

建管處長江俊昌告訴中央社記者，除勒令停工並要求承造廠商做好周邊安全措施後，提出安全計畫等審查通過才能復工。新建大樓計畫興建地上16層地下4層的企業總部。（編輯：黃世雅）1080907

高雄市苓雅區一新建大樓工程7日疑因連續壁施工與地層不佳致路面掏空塌陷，工務局表示，目前已勒令停工並要求承造廠商做好周邊安全措施，提出安全計畫等審查通過才能復工。（高雄市工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月7日
高雄市苓雅區一新建大樓工程7日疑因連續壁施工與地層不佳致路面掏空塌陷，工務局表示，目前已勒令停工並要求承造廠商做好周邊安全措施，提出安全計畫等審查通過才能復工。（高雄市工務局提供）中央社記者王淑芬傳真　108年9月7日
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