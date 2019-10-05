兇猛黑尾虎頭蜂窩 台東山豬王隻身摘除

（中央社記者盧太城台東縣5日電）中秋過後虎頭蜂變得兇猛，台東有「山豬王」之稱的吉呀努昨晚摘下有小貨車輪胎大的八卦形黑尾虎頭蜂窩。秋冬之際，台東消防局每天都會接到虎頭蜂威脅的通報，提醒民眾注意。

「這是黑尾虎頭蜂，牛隻被叮螫3針就會倒」吉呀努邊說邊拿出被網子包著的虎頭蜂窩，受困在裡面的虎頭蜂四處亂竄。他說，這個窩是昨晚摘的，當時眼睛被噴到蜂尿刺痛，因此留待今天早上處理。

吉呀努是布農族獵人，地方上有「山豬王」稱號，平日為民除害幫農民獵捕山豬，秋冬之際也會幫忙摘除有危害的虎頭蜂窩，通常都是單槍匹馬。

吉呀努說，這個窩大小有小貨車輪胎寬，是最兇猛的八卦形黑尾虎頭蜂，數量約1萬隻。他說，昨天接獲農民通知在延平鄉紅葉村清水橋附近梅園，發現巨大虎頭蜂，因附近常有農民出入，希望他能為民除害。經觀察地形後，昨晚順利摘除。

吉呀努說，秋天的虎頭蜂最兇猛，因為這時候窩內正在孵化「蜂后」，準備冬天後分巢擴散家族，所以虎頭蜂會盡全力保護，不允許危害靠近，只要聞到人類的味道就會發起攻擊。

吉呀努說，台東的虎頭蜂主要有黃尾、黑尾2種。黃尾虎頭蜂的尾巴到腰際是黃色的，通常築巢在住家附近，圓形窩巢比籃球大一些，只要不要去驚動，一般是不會主動攻擊人。

黑尾虎頭蜂全身都是黑的，大部分築巢在野外，春天蜂后找適當的築巢地點，10月後巢就會像小貨車的輪胎大，有的圓形，有的八掛型。八卦形的蜂又比圓形的兇。黑尾虎頭蜂只要聞到人類味道，就算沒去驚擾，也會攻擊。

台東縣消防局關山大隊長孫揚文表示，最近在新竹縣市分別發生虎頭蜂攻擊事件，其中1名老婦遭蜂螫傷重不治，入秋後虎頭蜂特別兇，每天都有接到民眾通報摘虎頭蜂窩。

孫揚文表示，雖然摘蜂窩工作逐漸轉到農政單位手上，但農政單位人手不足，如民眾住家附近有虎頭蜂窩，或是遭虎頭蜂窩威脅時，還是可以通消防局前往摘除。(編輯:孫承武)1081005