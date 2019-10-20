台中城市半馬開跑 增搞怪組提前慶祝萬聖節

（中央社記者趙麗妍台中20日電）第4屆台中城市半程馬拉松今天在台中市政府前廣場開跑，活動也提早慶祝萬聖節增加「搞怪組」，市長盧秀燕則戴上南瓜頭飾，披著披風，鳴槍為選手加油。

台中市政府運動局及台中市不動產開發商業同業公會共同主辦的「第4屆台中城市半程馬拉松」今天在台中市政府前廣場開跑，盧秀燕戴上南瓜頭飾、披著披風，與現場來賓為跑者鳴槍，還發送糖果給跑者，提早慶祝萬聖節。

盧秀燕表示，台中市政府與不動產公會連續4年舉行城市半馬，邀請民眾邊運動邊欣賞台中建築之美，台中氣溫非常適合運動旅遊，希望透過活動讓跑者跑出健康、跑出活力。

台中市不動產開發商業同業公會理事長林正雄表示，公會秉持「取之社會、用之社會」精神，延續2018年的公益捐款精神，今年馬拉松也將從每位報名者報名費中提出新台幣10元、不動產開發商業同業公會再捐出10元做公益。

台中市不動產開發公會運動委員會主委唐廷照指出，全民重視運動健康休閒的良好風氣逐年提升，今年更有許多國外選手參賽，讓台中城市半馬邁向國際。

台中市運動局表示，台中城市半馬路線行經台中市政府前廣場、國家歌劇院、文心森林公園、夏綠地公園及朝馬國民運動中心、豐樂雕塑公園，今年更邀請輕音樂樂團演出，讓選手放鬆身心聆聽小型演唱會，另有補給站提供台中夜市美食，補充體力。（編輯：洪學廣/李亨山）1081020