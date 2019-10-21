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雲林2萬噸暫置垃圾 2020年5月完成打包

最新更新：2019/10/21 18:01
雲林縣境內因垃圾處理問題，虎尾鎮掩埋場目前暫置垃圾量已達2萬噸，縣環保局向行政院環保署爭取預算，由虎尾鎮公所執行垃圾分類打包計畫，預定109年5月底前可完成。中央社記者姜宜菁攝　108年10月21日
雲林縣境內因垃圾處理問題，虎尾鎮掩埋場目前暫置垃圾量已達2萬噸，縣環保局向行政院環保署爭取預算，由虎尾鎮公所執行垃圾分類打包計畫，預定109年5月底前可完成。中央社記者姜宜菁攝　108年10月21日

（中央社記者姜宜菁雲林縣21日電）雲林縣虎尾鎮掩埋場垃圾量達2萬噸，縣內沒有焚化爐，為避免垃圾堆置危害環境衛生，雲林縣環保局向環保署爭取新台幣2160萬元預算，執行垃圾打包計畫，預定明年5月底完成。

雲林縣長張麗善今天表示，因為縣內沒有自主處理垃圾的焚化爐，且每天垃圾產生量約300噸，其中有190噸需委外處理。縣府除持續加強源頭減廢、垃圾減量分類，也針對堆置垃圾採取「打包計畫」，總經費新台幣2160萬元。

虎尾鎮掩埋場自今年8月起進行堆置垃圾打包作業，目前一天可打包100噸以上，除虎尾鎮外，環保局未來也規劃在斗六市及西螺鎮設置，3套打包設施可處理約4萬7000噸垃圾量。

雲林縣環保局長黃士漢指出，垃圾經打包壓縮後可以增加密度，減少體積，方便運輸及堆疊，提升掩埋場妥善利用率，而包膜可防止堆放期間造成環境髒亂及臭味。

雲林縣垃圾目前除了靠外縣市協助之外，暫置垃圾也優先打包封存，以度過全國焚化廠目前陸續進行的歲修期。

縣府對於每日產生的垃圾量，除了加強源頭減廢，推動家戶垃圾減量分類，並對各鄉鎮市公所訂定獎勵措施，獎勵減量有功者。（編輯：洪學廣）1081021

雲林縣虎尾鎮掩埋場自今年8月起進行堆置垃圾打包作業，環保局長黃士漢21日指出，垃圾經打包壓縮後可增加密度、減少體積，方便運輸及堆疊，提升掩埋場妥善利用率，而包膜可防止堆放期間造成環境髒亂及臭味。中央社記者姜宜菁攝　108年10月21日
雲林縣虎尾鎮掩埋場自今年8月起進行堆置垃圾打包作業，環保局長黃士漢21日指出，垃圾經打包壓縮後可增加密度、減少體積，方便運輸及堆疊，提升掩埋場妥善利用率，而包膜可防止堆放期間造成環境髒亂及臭味。中央社記者姜宜菁攝　108年10月21日
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