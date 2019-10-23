原住民團體指遭警刻意驅離 北市：因屢獲檢舉

原住民團體「原轉小教室」23日在台北市議會召開記者會，提及被二二八公園駐衛警開單並惡言相向，要求北市府應停止刻意驅離；時代力量台北市議員黃郁芬（左2）出席聲援。中央社記者劉建邦攝 108年10月23日

（中央社記者劉建邦台北23日電）原住民團體「原轉小教室」提及被二二八公園駐衛警開單並惡言相向，要求北市府應停止刻意驅離。公園處今天表示，尊重原民團體，是因屢次接獲檢舉才開罰，會檢討駐警言詞不當。

為抗議原住民族委員會公告的原住民族土地或部落範圍土地劃設辦法排除私有地，原住民團體「原轉小教室」以柔性抗議方式，長期駐紮在靠近捷運台大醫院站一號出口的二二八公園內。

原轉小教室今天在台北市議會內開記者會，包含時代力量籍議員黃郁芬、巴奈庫穗等人出席。原轉小教室提及從今年2月起至今，遭公園處依違反「台北市公園管理自治條例」開出10張勸導單。

原轉小教室指出，今年4月間，一名公園處駐衛警小隊長到場勸離時，以歧視性言語責怪現場原住民，像「政府對原住民很好，有加分、補助等政策，已享有太多優惠」。10月初，多名駐衛警前往驅離時，跟現場原住民發生拉扯。

原轉小教室要求台北市政府應停止刻意驅離、騷擾，市長柯文哲應公開說明完整原住民族政策。黃郁芬認為，北市府規定公園用途為遊憩，想法太威權，在不影響其他民眾使用前提下，應該讓不同議題出現在公共場域內。

北市府公園處發聲明稿回應，尊重民眾使用公園、表達言論自由權利，但原轉小教室長期在二二八公園紮營，且有民眾多次透過1999市民熱線檢舉原轉小教室在公園內亂堆物品且煮食物，影響公園環境。

公園處指出，駐衛警依規定多次前往勸導改善，未獲理會，因被檢舉團體行為影響其他民眾使用公園權益，才依「台北市公園管理自治條例」開罰，依法有據，駐衛警處理過程時，雙方曾發生言語衝突，會要求駐警改善言詞不當狀況。（編輯：李錫璋）1081023