拒患者跨區送醫遭調職 高市消防局：非議員施壓

（中央社記者程啟峰高雄26日電）高市消防局2名消防救護員21日出勤拒不將患者跨區送醫，家屬當場求助市議員李雅芬未果，憤而自行送醫。2名消防員23日即遭調職；消防局今天指出，2人調職並非議員關說施壓。

高雄市政府消防局第一大隊第一中隊前金分隊21日晚間獲報，鄭姓婦人在轄區自強一路一家診所就醫，由於病況危急醫師建議鄭婦轉到大醫院，前金分隊消防救護員林冠宏、蕭正鴻到場評估鄭婦病情屬危急個案，建議就近送高雄市立大同醫院，但鄭婦丈夫朱姓男子因太太病歷在高雄榮總，堅持指定送高雄榮總，雙方為此僵持6、7分鐘。

朱男於是致電李雅芬幫忙，李雅芬在電話中請林、蕭2員協助將鄭婦送高雄榮總，但2人仍堅持己見，朱男憤而自行開車將太太送高雄榮總。

李雅芬隨後致電消防局長黃江祥了解救護車跨區送醫事宜；林冠宏23日火速被調到消防局苓雅分隊、蕭正鴻則調鳳山分隊。

事後有網友在PTT及李雅芬臉書指李介入關說，導致林、蕭2員23日火速調職。李雅芬喊冤說，有致電黃江祥詢問救護車跨區送醫問題，並沒有施壓或要求懲處林、蕭2員。

消防局對此表示，本案同仁處理過程確有改善空間，將持續加強教育訓練，強化執勤視病猶親的同理心。調整林、蕭2員服務單位是內部機制，是為提升2人學習與進步。李雅芬當天確有致電消防局，但僅關心案情並了解救護送醫流程，並無關說及施壓。（編輯：黃世雅）1081026