首里城遭大火吞噬 供貨木材商嘆太可惜

（中央社記者王朝鈺宜蘭縣1日電）日本沖繩象徵古城首里城昨天發生大火，燒毀包括正殿在內7棟建築物，曾參與首里城重建的宜蘭縣木材商陳威震今天說，首里城是父親生前最後作品，燒掉實在太可惜。

陳威震下午向媒體表示，首里城於1980年代重建時，當時公司由父親經營，大約20、30年前曾出貨資材到日本協助重建，數量大概幾百米不到1000米，當然重建也有用到日本的木材，至於確切出貨數量，因年代久遠已不記得，須以日本官方為主。

「這是爸爸生前最後作品，落成後爸爸就過世了」，陳威震說，他也曾參與首里城重建過程，當然也有很多人共同參與一起努力，名列世界遺產的首里城，燒掉實在太可惜。

至於首里城未來重建時是否會與日本接洽，陳威震指出，時間還早，目前無法評斷，日本的木材那麼多要蓋也很快，另外，因為台灣檜木禁砍已久，將來要拿到這些材料會比較困難。

首里城是琉球王國時代、約500年前興建，1933年被指定為國寶，在二次世界大戰沖繩戰役時曾被美軍砲擊燒毀。1992年正殿修復後，其他建築物陸續修復，西元2000年首里城城址與沖繩縣內其他的城址登記為世界遺產。（編輯：張銘坤）1081101