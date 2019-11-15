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國際創新發明競賽 光啟高中穿金戴銀

最新更新：2019/11/15 17:31
2019第10屆IIIC國際創新發明競賽成績出爐，光啟高中普通科與龍華科技大學化材系校際資源整合，拿下1金1銀，成績亮眼。（光啟高中提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年11月15日
2019第10屆IIIC國際創新發明競賽成績出爐，光啟高中普通科與龍華科技大學化材系校際資源整合，拿下1金1銀，成績亮眼。（光啟高中提供）中央社記者邱俊欽桃園傳真　108年11月15日

（中央社記者邱俊欽桃園15日電）2019第10屆IIIC國際創新發明競賽成績揭曉，光啟高中與龍華科技大學化材系校際資源整合，拿下1金1，其中學生「太陽能露營帳篷」及「摺疊式太陽能輪椅」分別奪下金銀牌，成績傲人。

2019第10屆IIIC國際創新發明競賽昨天成績揭曉，這屆競賽參與比賽有13個國家、418件作品。

光啟高中今天表示，參賽學生高毓鴻的金牌作品「太陽能露營帳篷」提供一種太陽能露營帳篷，包含可拆式骨架、罩體、太陽能模組等，當展開罩體上的設計圖案，其中太陽能模組則設置於該屋頂支架，並藉由在帳篷的外觀或內部設置圖樣，可添加露營時的氣氛。

另外，李妤喜的銀牌作品「摺疊式太陽能輪椅」，提供一種安裝於輪椅的折疊式太陽能板支撐架，可以讓推輪椅的人擋得住太陽的照射，以及坐輪椅的人還有專屬的擋雨拉篷，同時也可以擋得住太陽的照射。

光啟高中表示，高毓鴻及李妤喜的作品的實體展示將於年底參加2019高雄KIDE國際發明暨設計展競賽，以及2020年於歐洲舉辦大型國際發明展，希望能更上層樓。

另外，龍華科技大學校長葛自祥表示，社區教育資源整合已成趨勢，龍華科大在教學及專題製作方面，有更優於高中端研發設備與教學資源，可協助社區高中職生活科技與專題製作的教學協力，若是高中端有好的科研構想，可藉由校際整合讓構想得以實踐。

光啟高中董事長黃東榮及校長陳成業也表示，未來將加強光啟、龍華兩校間，在其他領域的擴大合作。（編輯：卞金峰）1081115

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