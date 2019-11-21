北市設違建爭議處理委員會 擬2020年上路

（中央社記者劉建邦台北21日電）台北市長柯文哲曾提出成立「違建爭議處理委員會」想法。建管處長張明森今天列席市議會工務委員會時說，擬定明年2月違建爭議處理委員會可上路，相關草案細節已向市府簽報。

北市議會工務委員會下午審查都發局等局處預算，建築管理工程處長張明森等官員列席。

民進黨議員劉耀仁提及，市府是否從明年起不再接受議員協調違建案。張明森回應，將成立違建爭議處理委員會，不再接受議員協調，初步擬定先由專案小組審議有疑義違建案，委員會預定明年2月上路。

藍綠議員聽聞後表示支持市府作法，認為應先跟議會說明委員會相關內容及細節，且要有完整配套，否則會讓外界認為議員在關說違建案。

張明森會後接受媒體詢問時說，初步訂定委員會將聘請具備法律、土木等專家學者擔任2/3委員，主委由府方指派；審查違建案分2階段，先由3至5名委員成立專案小組討論，若違建案沒疑慮就排定時程拆除，有爭議則送入大會討論。

他說，設委員會是希望處理違建案時可更審慎，過去曾有處理查報違建案時發生錯誤等情形，經委員會審議，應能改善類似情況，且會議紀錄及審議過程都公開上網，過程透明，草案已在簽報階段。

建管處統計，今年至10月底止，議會針對違建案召開協調會有3091件；自民國72年成立違建查報隊負責查報與拆除違建工作，當時就有受理市議會協調。（編輯：張銘坤）1081121