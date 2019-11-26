神父杜仁奉獻偏鄉 新北20人獲表揚好人好事

新北市長侯友宜（前左6）26日在市府表揚20名好人好事代表，肯定他們提供社會正能量，帶領台灣向前走。（新北市府社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月26日

（中央社記者黃旭昇新北26日電）20名好人好事代表今天在新北市府接受表揚，包括神父杜仁長期服務偏鄉部落、地方仕紳梁健治捐地開路、林靜子成立基金會關心犯罪被害人家屬等，市長侯友宜頒獎感謝他們正力量。

依據市府發布新聞，新北市20名獲獎的好人好事代表名單分別為：梁健治、林靜子、葉鄭麗華、李舜興、張水文、吳淑卿、梁木郎、杜如梅、邱大信、楊婕妤、王月惠、黃枝萬、杜仁、林淑娟、陳美雀、李振麟、萬康玫、林學宏、張忠義和劉威麟等。

市府說，來自智利的神父杜仁原是天主教傳教士，民國83年來到台灣並融入原住民族生活，進入部落學習阿美族及泰雅族語，用心體驗原住民生活，並協助原住民研究部落文化，他也投入教育與社區關懷。

張忠義是為亞洲第一對分割連體嬰「忠仁忠義」的弟弟，曾獲十大傑出殘障青年獎、十大專案經理人獎。哥哥忠仁今年初病逝。張忠義表示，會承繼哥哥遺願，積極從事演講工作，將自己與哥哥的生命故事傳達出去，帶給大家正能量。

坪林區即將80歲的梁健治樂善好施，奉獻自己的土地開闢九芎林產業道路，以解決村民出入的交通。任職坪林鄉農會總幹事30年，致力推廣高經濟收益的茶葉，深受農民肯定。

林靜子成立慈暉文教基金會，帶領婦女關懷弱勢，捐建校園生態園區，並頒發清寒獎學金，及犯罪被害人家屬優秀子女獎學金。

泰山區王月惠成立泰山區志工協會，集結志工自掏腰包購買攪拌機、蒸籠和鐵架等設備，捐出祖厝作為製作愛心手工饅頭場地，所得幫助弱勢，發放清寒獎學金、招待高齡長輩休閒。（編輯：陳清芳）1081126

新北市長侯友宜（左3）26日在市府表揚好人好事代表，包括神父杜仁（左2）、林靜子（右3）、梁健治（右2）等人。右為新北市表揚好人好事運動協會理事長唐彥博。（新北市府社會局提供）中央社記者黃旭昇新北傳真 108年11月26日