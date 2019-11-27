中市百家超商咖啡館 設無菸語音廣播系統

（中央社記者郝雪卿台中27日電）台中市政府打造無菸環境，禁菸環境擴大到全市近1400家超商，市長盧秀燕今天表示，衛生局優先在106家超商及咖啡館設置無菸語音廣播系統，提升禁菸成效。

台中市衛生局今天在西屯區安和路一家連鎖超商舉辦禁菸廣播系統啟動儀式，由店員操作廣播系統，藉以勸阻民眾抽菸，盧秀燕、衛生局長曾梓展與新聞局長黃國瑋等人到場宣示打擊菸害的決心，呼籲全民向菸害說「不」。

盧秀燕表示，不論一手菸或二手菸對健康危害都很大，依據菸害防制法，中央已公告多處公共場域禁煙，為守護民眾健康，市府進一步針對超商、咖啡店騎樓及庇廊納入禁菸場所，即日起從原本66家超商擴大至近1400家超商與咖啡店，明年元旦起，民眾違規若屢勸不聽，可依法開罰新台幣2000元至1萬元罰鍰。

為提升勸阻成效，減輕店家負擔，盧秀燕指出，市府更首創語音廣播系統，設置於106家超商及咖啡店，除了國、台語版本宣導禁菸法規，未來將持續增加客語等多元語言，讓更多族群都能獲知相關資訊。

曾梓展表示，市府禁菸場所納入全市近1400家連鎖超商、美廉社、星巴克、路易莎及85度C咖啡店騎樓及庇廊。根據估計，台中市平均每間超商騎樓下每日約22人次吸菸，以全市106家已設置廣播系統的店家計算，每月約可勸阻7萬人次。（編輯：謝雅竹）1081127