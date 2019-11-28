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疑高美蘭辭職在有與沒有之間 高市府：已批准

最新更新：2019/11/28 20:01

（中央社記者王淑芬高雄28日電）高市府觀光局主任秘書高美蘭因捲入市長韓國瑜購房案於22日聲明請辭，但是辭職手續未完備受到質疑，今天她火速補齊，市府人事處晚上證實已經批准發文生效。

高美蘭因為捲韓國瑜購房案受到質疑，多名民進黨市議員點名她列席議會備詢，但她多次請假未列席，並在18日聲明要請1個月事假，盼觀光局免受政治因素干擾，不過外界的質疑不斷，民進黨市議員康裕成還點名並在議事廳內檢舉她財產申報不實，政風單位也啟動實質審查。

市府觀光局代理局長邱俊龍接受採訪時，證實高美蘭於聲明請辭後並未完備辭職手續。事件被披露後，民進黨市議員黃文益今天批評高美蘭是「假請辭真詐騙」，詐騙民進黨議員，讓她不必到議會備詢，他說高美蘭「辭職在有與沒有之間」。

有關高美蘭的辭職，市府發表聲明指出，她於上週聲明口頭請辭一併遞出辭呈，惟因缺少蓋章簽名，又因已請假在先不克補章，所以公文程序未完成，非媒體指稱假辭職躲議會質詢。

邱俊龍下午告訴中央社記者，高美蘭已補齊簽名，他火速批准辭呈。市府人事處於晚上表示，高美蘭的辭職書已經完備程序並追溯自11月22日，人事處晚上已經發文生效。（編輯：黃世雅）1081128

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