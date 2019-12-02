潘孟安24小時來回日本 查訪屏東農產銷日通路

屏東縣長潘孟安（左）1日以一天時間來回日本，到東京查看銷售和供貨情形，潘孟安2日表示，希望獲得GGAP認證，爭取進軍東京奧運選手食材。（屏東縣政府提供）中央社記者郭芷瑄傳真 108年12月2日

（中央社記者郭芷瑄屏東縣2日電）屏東香蕉近期在日本百貨和超市通路陸續上市，縣長潘孟安昨天以一天時間來回日本，到東京查看銷售和供貨情形，潘孟安今天說，希望獲得GGAP認證，爭取進軍東京奧運選手食材。

潘孟安表示，這次親自赴日本查訪屏東農產銷往日本的市場系統、路線及通路上架情況，期待更了解日本通路的品質及情況，積極精進外銷策略與產地生產供應鏈，並能獲得全球良好農業規範（GGAP）認證，爭取進軍東京奧運選手食材，放眼明後年更多的訂單，找回台灣曾經是香蕉王國的「蕉傲」。

潘孟安表示，台灣香蕉過去曾是外銷日本的主力，曾幾何時香蕉王國榮景已不復見，目前台灣香蕉銷日占有率僅1%，隨著政府近年來強化香蕉產業自主能力，從品種、田間管理、儲運、加工及包裝，導入政府及民間力量資源，已逐步穩定香蕉產銷與品質。

潘孟安指出，今年5月10日與農糧署長胡忠一共同出席見證日本荒井商事株式會社採購藝隆農產公司優質香蕉輸日的簽約儀式，藝隆總經理余致榮本身是屏東蕉農，結合契作農戶生產符合日本出口品規的香蕉果品，預計今年出口500公噸外銷日本訂單，並逐年增加外銷數量，目前已銷到東京、大阪、名古屋以及福岡等一線城市。

潘孟安指出，11月26日台灣省青果運銷合作社屏東分社舉辦秋冬香蕉外銷日本茨城縣記者會，屏東香蕉進軍日本茨城縣，再攻下一城，外銷數量約18公噸，足見屏東縣香蕉品質已被日方認可。

潘孟安表示，昨天在日本的視察行程中，日本百貨超市店長盛讚台灣香蕉銷售情況火熱，顧客都說口感一級棒，台灣香蕉的價格和品質更拉開與菲律賓、中南美洲香蕉的差距，深受日本消費者喜愛。

屏東縣香蕉生產面積約4323公頃，截至目前，全台香蕉外銷量2866公噸，其中外銷日本達2801公噸，屏東為重要生產基地，約占7成外銷量，累計外銷量近2000公噸，突破近年紀錄創新高。（編輯：張雅淨）1081202