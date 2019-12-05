松山國小地下停車場 智慧機車進出省時

為讓機車族方便進出停車場，台北市停車管理工程處規劃於12月底在松山國小地下停車場推行「智慧機車進出」服務，全面採用無票化車牌辨識進出。（台北市停管處提供）中央社記者陳怡璇傳真 108年12月5日

（中央社記者陳怡璇台北5日電）北市停管處規劃於12月底，於松山國小地下停車場推行「智慧機車進出」服務，全面採用無票化車牌辨識進出，還有自動扣款服務，讓機車族出入更省時方便。

台北市停車管理處表示，為讓機車族方便進出停車場，規劃於12月底，松山國小地下停車場推行「智慧機車進出」服務，全面採用無票化車牌辨識進出。

除了有現金及悠遊卡等2種繳費方式外，另提供機車族「3A自動扣款服務」，包含自動辨識車牌、自動開啟閘門與自動扣款。並與歐付寶、Pi付拍錢包、富邦行動銀行、嗶嗶繳、台灣大哥大、friDay錢包、橘子支付及停車大聲公等8家業者合作，民眾只要申請成為會員並綁定上述支付業者，便不用至繳費機繳費即可出場。

停管處表示，未來會將3A服務逐步建置至全台北市65個公有自營的停車場，除節省進出時間外，也可避免票卡遺失困擾或頭手伸出車外衍生的危險。

此外，自今日起至明年2月28日，停管處於博愛路（北門郵局旁）推行「路邊機車格位即時資訊」，運用攝影機偵測機車格位使用情形，蒐集全日24小時即時資訊，並發布於北市好停車APP供查詢。（編輯：張銘坤）1081205