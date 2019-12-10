基隆1999市民熱線 獲遠見五星服務獎非六都第一

（中央社記者王朝鈺基隆市10日電）遠見雜誌「2019第17屆遠見五星服務獎」調查結果出爐，基隆市1999市民熱線再度上榜，獲得72.30分，在「便民專線」項目為非六都第一名，全國第4名。

基隆市府綜合發展處長黃駿逸今天表示，根據遠見雜誌調查結果，基隆市1999市民熱線獲得72.30分為非六都第一名，在全國22縣市中排名第4名，僅次於台北市、高雄市和台中市，分數也遠高於平均值59.84分。

黃駿逸說，市府自民國101年6月19日開辦1999市民熱線，民眾無論以手機或市話撥打前5分鐘都免收費，提供市民24小時全年無休、單一、快速的話務服務系統，服務項目則有諮詢、轉接、陳情、派工等4大項。

他表示，來電量自101年的1萬1001通，逐年成長至去年的5萬7279通，今年截至11月為止，更創下5萬8353通，顯示市民有問題或建議，已逐漸習慣使用1999尋求協助，成為市民值得信賴的管道。

黃駿逸指出，為提供更優質服務，客服中心將call in進線1999前的語音說明精簡為12秒，並強化客服中心人員應對諮詢能力，更針對常見問題和即將執行的施政措施問題，向相關單位尋求更詳細的執行內容，以備民眾進線時能正確答詢。

市長林右昌說，1999市民熱線開辦至今來電量已成長近6倍，在他上任前常被市民詬病反映案件石沉大海，市府不斷精進，除增加服務項目外，處理天數也大幅縮短，民眾如有任何意見市府會欣然接受並改進，但若有不錯表現，也請為市府同仁按讚。（編輯：李錫璋）1081210