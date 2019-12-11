高流自治條例修法惹議 文化局：未違任期制規定

（中央社記者王淑芬、程啟峰高雄11日電）高雄流行音樂中心設置自治條例修法，董監事需與監督機關首長同進退引發爭議，民進黨批修正條文違背母法。文化局回應，是展現地方自治精神，不違反母法任期制規定。

民進黨市議員高閔琳在審查會指出，「高雄市流行音樂中心設置自治條例」現行第8條，任期3年的董、監事修法後，增加董、監事在任期中，應與監督機關的首長同進退條文，有違母法行政法人法任期制的良善立意，且條文修正通過，也將造成已聘任的優秀音樂人黃韻玲等人被解聘。

文化局主秘劉秀英接受中央社記者訪問回應，母法行政法人法僅規定董監事採任期制，至於董監事資格、人數、產生方式、任期等，則可視個別行政法人的特性及需求，由個別組織法律（或自治條例）規定。

劉秀英指出，自治條例修正增加同監督機關首長同進退的規定，是個別行政法人依其特性，本於地方自治的精神就董監事規定，並不違反任期制規定。

高閔琳等人在會後召開記者會，高閔琳批評，強行通過修法作法粗暴，市長韓國瑜對不起高雄人，應辭職下台，並怒撕法規提案，批評是扼殺文化。

高閔琳提及，第18條現行條文中，高流執行長及副執行長由監督機關提名，經董事會同意後聘任；但是修正條文卻排除副執行長經董事會同意聘任，質疑是要讓有力人士安排特定對象，出任高流副執行長的作法。

民進黨市議員康裕成也批評，法人單位除了高流之外還有高雄市立圖書館、高雄市專業文化機構設置自治條例，質疑只針對高流修法是因人設事。

時代力量市議員黃捷不滿相關條文修法，會稀釋專業人士出任比例，有違當初設立法人機構的初衷。

不過，國民黨市議員曾俊傑表示，提案是因為市府編列預算補助高流，卻無監督權，才要透過修法取回監督權。

國民黨市議員邱于軒則指出，高流對業務一手遮天，不受監督。且她在質詢文化局長林思伶是否有高流不受控制、權力被架空的問題，林思伶表示，「我認為我該檢討」。

相關修正條文經過討論，仍因國民黨有席次優勢表決通過，法案順利闖關。

文化局發布新聞稿指出，修法後不會稀釋專業董事比例，也不致影響行政法人高流董事會的專業性，希望法人實務運作更順遂。

有關自治條例修正後回溯自107年12月10日，文化局認為，現任董事解聘後，仍會延聘專業董事，以尊重維護董事會的專業性。（編輯：洪學廣）1081211