盧秀燕：中火落實生煤管制條例 可以是夥伴關係

台中市政府18日在市政公園舉行就職週年活動，台中市長盧秀燕（前）邀請市府100名科長分享1年來的努力成果。中央社記者蘇木春攝 108年12月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市政府今天舉辦就職週年活動，市長盧秀燕針對近日台中火力發電廠問題受訪表示，中火10張執照將到期，如果落實生煤管制條例可以是夥伴關係，若不能改善會依法處理。

就職週年活動今天在市政公園舉辦，邀請市府100名科長，分享1年來的施政成果，盧秀燕會中並與市府團隊，共同在台中市花「山櫻花」畫作上蓋手印，象徵承諾守護台中。

盧秀燕會後接受媒體聯訪時表示，過去1年當中，最辛苦的就是改善空污，對於污染源不只中火，各種污染源都強力稽查與取締、嚴格重罰，現在是空污季，台中市空氣品質改善至少兩、三成，環保署日前還肯定台中今年空氣品質是過去8年最好。

她指出，中火10張執照將到期，最近要處理換照，之前已經開出2張生煤使用超標的處分書，確實要求中央、台電與中火要守法，遵守生煤管制條例，第2張處分書剛開出，要看台電與中央的誠意，如果他們可以確實守法落實，當然可以是夥伴關係，如果不能夠改善，會依法處理、依法行政，包括這10張執照都會依法處理。

提到經濟政策成果，盧秀燕說，包括大台中國際會展中心開工、大智路新火車站前後貫通，另外舉辦首屆台中購物節、恢復舉辦新社花海節與2020台灣燈會，都是為了要讓台中市有錢潮、有人潮；建設部分，推動美樂地計畫改善公園環境，及改善道路品質。

社會福利方面，盧秀燕說，她特別重視托育，今年追加新台幣8.5億元預算，擴大加碼升級，讓0到6歲小朋友都能得到補助，減輕年輕家庭的負擔，公托、公幼與親子館，在任期內都要倍增，並恢復老人健保補助；許諾明年第一條捷運要完工通車、推動雙十公車補助政策落實。（編輯：謝雅竹）1081218