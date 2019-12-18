更多編輯台推薦新聞：
圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心
政治

圖輯／蔣經國日記揭與美斷交時痛苦 決定先安人心

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊
政治

遭吳敦義辱罵 蔡總統：無法接受對女性人身攻擊

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比
兩岸

專題／澳門主權轉移20週年 澳港比一比

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負
政治

選情分析／中台灣世代之戰 投票率左右勝負

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Se detecta que el idioma que usted usa no es el carácter chino tradicional.Por favor, intente entrar en la Página web de“Español”
Focus Taiwanフォーカス台湾Espanol
上一頁
訊息平台
總統大選電視辯論會 29日下午2時公視舉行
首頁 / 地方

盧秀燕：中火落實生煤管制條例 可以是夥伴關係

最新更新：2019/12/18 12:56
台中市政府18日在市政公園舉行就職週年活動，台中市長盧秀燕（前）邀請市府100名科長分享1年來的努力成果。中央社記者蘇木春攝　108年12月18日
台中市政府18日在市政公園舉行就職週年活動，台中市長盧秀燕（前）邀請市府100名科長分享1年來的努力成果。中央社記者蘇木春攝　108年12月18日

（中央社記者蘇木春台中18日電）台中市政府今天舉辦就職週年活動，市長盧秀燕針對近日台中火力發電廠問題受訪表示，中火10張執照將到期，如果落實生煤管制條例可以是夥伴關係，若不能改善會依法處理。

就職週年活動今天在市政公園舉辦，邀請市府100名科長，分享1年來的施政成果，盧秀燕會中並與市府團隊，共同在台中市花「山櫻花」畫作上蓋手印，象徵承諾守護台中。

盧秀燕會後接受媒體聯訪時表示，過去1年當中，最辛苦的就是改善空污，對於污染源不只中火，各種污染源都強力稽查與取締、嚴格重罰，現在是空污季，台中市空氣品質改善至少兩、三成，環保署日前還肯定台中今年空氣品質是過去8年最好。

她指出，中火10張執照將到期，最近要處理換照，之前已經開出2張生煤使用超標的處分書，確實要求中央、台電與中火要守法，遵守生煤管制條例，第2張處分書剛開出，要看台電與中央的誠意，如果他們可以確實守法落實，當然可以是夥伴關係，如果不能夠改善，會依法處理、依法行政，包括這10張執照都會依法處理。

提到經濟政策成果，盧秀燕說，包括大台中國際會展中心開工、大智路新火車站前後貫通，另外舉辦首屆台中購物節、恢復舉辦新社花海節與2020台灣燈會，都是為了要讓台中市有錢潮、有人潮；建設部分，推動美樂地計畫改善公園環境，及改善道路品質。

社會福利方面，盧秀燕說，她特別重視托育，今年追加新台幣8.5億元預算，擴大加碼升級，讓0到6歲小朋友都能得到補助，減輕年輕家庭的負擔，公托、公幼與親子館，在任期內都要倍增，並恢復老人健保補助；許諾明年第一條捷運要完工通車、推動雙十公車補助政策落實。（編輯：謝雅竹）1081218

台中市政府18日舉辦就職週年活動，市長盧秀燕（前）就近日台中火力發電廠問題受訪表示，中火10張執照將到期，如果落實生煤管制條例可以是夥伴關係，若不能改善會依法處理。中央社記者蘇木春攝　108年12月18日
台中市政府18日舉辦就職週年活動，市長盧秀燕（前）就近日台中火力發電廠問題受訪表示，中火10張執照將到期，如果落實生煤管制條例可以是夥伴關係，若不能改善會依法處理。中央社記者蘇木春攝　108年12月18日

延伸閱讀
綠議員批中火淪政治提款機 盧秀燕：要護航請便環保署發函放寬中火燃煤量 盧秀燕：沒得商量中火擬增2機組 盧秀燕：沒汰舊換新絕不接受

地機族
訂閱中央社
訂閱
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報
點擊訂閱電子報 點擊訂閱
訂閱
早安世界最新內容中央社電子報總覽
感謝您的訂閱！瀏覽更多中央社精選電子報