台中市空品不良 盧秀燕：非地方單打獨鬥可解決

（中央社記者郝雪卿台中5日電）台中市民今天一早起床都發現戶外霧茫茫，台中市長盧秀燕上午視察跨局處空品應變指揮中心時指示，這波空污因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可解決。

台中市政府表示，受到環境風場影響，3日以來，因位於背風側，台灣西半部境內污染持續累積，上午也有9縣市空污狀況達預警二級至一級。市府已成立跨局處空品應變指揮中心，盧秀燕更改變行程，趕赴指揮中心視察並勉勵對抗空污的值班人員。

市府指出，按照防制措施規定，空污達嚴重惡化三級至一級（AQI>200以上），市長必須擔任指揮官，今日空污是在預警二級（AQI>100），盧秀燕也決定新增行程，親自出席聆聽跨局處報告應變作為。

盧秀燕表示，雖然這波空污是因為氣候及地理環境造成，不是地方政府個別單打獨鬥可以解決，但不能視為理所當然，還是要探討如何用科學方法解決問題。因為受限地形、氣象條件，讓中南部不利擴散，這波空氣品質不良主要為境內，對於大型污染源的減量工作要持續、對市民的警示也要落實。

針對外界質疑台中火力發電廠降載減排後，空氣品質仍不佳，台中市環保局副局長陳宏益強調，「這是倒果為因的說法」，若中火沒有配合應變減排，則現在的氣象條件恐讓中部空氣品質更加惡化。

盧秀燕認為，空氣品質雖然有所改善，但市府團隊絕不會因此而懈怠，面臨氣候影響空氣品質的嚴峻挑戰，她也責成市府團隊務必全力以赴，積極應變、加強稽查並加重處分，以維護空氣品質為優先，要讓市民都能持續呼吸好空氣。（編輯：陳俊碩）1090105