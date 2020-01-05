朱立倫陪宋瑋莉市場拜票 籲團結集中選票

國民黨總統候選人韓國瑜全國競總主委朱立倫（左2）5日陪同黨籍基隆市立委候選人宋瑋莉（右2）到七堵區南興市場拜票，有支持者送上象徵好彩頭的白蘿蔔，預祝高票當選。中央社記者王朝鈺攝 109年1月5日

（中央社記者王朝鈺基隆市5日電）國民黨總統候選人韓國瑜全國競選總部主委朱立倫，今天陪同黨籍基隆市立委候選人宋瑋莉到市場拜票，朱立倫呼籲支持者集中選票投韓國瑜和宋瑋莉。

朱立倫上午在前立法委員謝國樑、基隆市議會議長蔡旺璉等人陪同下，與宋瑋莉一同到基隆市七堵區南興市場掃街拜票，朱立倫一下車受到支持者熱情歡迎，沿途更有不少菜籃族爭先要與朱立倫拍照留念，還有里長送上象徵好彩頭的白蘿蔔，高喊「韓國瑜凍蒜、宋瑋莉凍蒜」。

朱立倫接受媒體聯訪表示，今天是選戰最後一個星期日，第一個行程就是要來幫宋瑋莉，她在基隆認真努力打拚，基隆要勝選就是要團結，分散選票就會便宜民進黨，呼籲藍軍支持者放下自我以大局為重，把選票集中，總統支持韓國瑜，立委支持宋瑋莉。

談到能源政策，朱立倫表示，民進黨推動綠能4年，至今也只占（發電量）不到5%，在綠能還沒上來前要確保能源供應充足，並不是一定要重啟什麼能源，而是要確保能源足夠，至於核四，國民黨政策很清楚，要在能源不足情況下，且確保核安及核廢料能積極處理才會考慮。

民進黨基隆市立委候選人蔡適應上午在復興路掃街拜票接受媒體聯訪指出，是誰宣布核四擱置，立法院修正通過的「電業法」推動核四轉型，核四的燃料棒已運出國，不知如何重啟核四，國民黨上次抗議深澳發電廠，核四難道就不危險，更何況新北市長侯友宜針對核一廠、核二廠都不願意發出乾式儲存場使用執照，呼籲宋瑋莉可以先問侯友宜為何不發執照再來談核四是否啟用。（編輯：方沛清）1090105