採購年貨 馬公北辰市場提供方便購物車

澎湖縣馬公市公所8日起提供民眾購物車免費借用服務，讓市民年節採買逛市場更輕鬆，市長葉竹林也親自體驗這項便利服務。中央社 109年1月8日

（中央社澎湖縣8日電）到菜市場採買不用再拎著大包小包的，馬公市公所今天起在澎湖最大傳統市場、北辰市場推出購物車免費借用，民眾逛市場，可輕鬆購物，相當方便。

馬公市公所推出購物車免費借用活動，今天在馬公北辰市場由市長葉竹林和代表會主席許國政等人共同主持啟用，初期提供30部購物車供市民採買時借用，未來將視增加購物車數量。

葉竹林表示，北辰市場是澎湖最大的傳統市場，每天進出市場採買人車絡繹不絕，導致市場週邊停車亂象。因此年關前夕推出購物車借用，鼓勵市民機車不入巷或停在地下室，借用購物車來市場購物，也不用再提著大包小包，非常方便。

馬公市場管理所表示，北辰市場採用的購物車，針對市場環境挑選，除方便搭乘電梯，也可拖著樓梯上下或拖走機車道，相當方便。市民有使用需要，只要憑身分證明登記，即可免費借用。（編輯：孫承武）1090108