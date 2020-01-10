鄭宏輝選前衝刺 籲集中選票支持台灣

民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝（前左4）10日舉行記者會，與新竹市長林智堅（前左3）、民進黨立委柯建銘（前右3）等人一同呼籲選民集中選票，投給「台灣隊」民進黨。中央社記者魯鋼駿攝 109年1月10日

（中央社記者魯鋼駿新竹市10日電）民進黨新竹市立委候選人鄭宏輝上午舉辦「集中選票記者會」時說，這次選舉是關鍵的選擇與決定，讓全世界看見台灣守護民主與自由的決心，呼籲集中選票投給「台灣隊」民進黨。

鄭宏輝表示，去年7月宣布參選立委至今，除舉辦很多親子活動，也勤跑基層舉辦問政說明會，了解市民需求後推出多項經濟、科技政策，讓新竹市民了解他的專業與經驗。

鄭宏輝說，這次選舉是非常關鍵的選擇與決定，呼籲選民支持「台灣隊」的總統蔡英文，讓全世界看見台灣守護民主、守護自由的決心，明確拒絕中國的一國兩制。

新竹市長林智堅於會中表示，鄭宏輝在地經營超過20年，不是為了選舉回到新竹、投入政治，而是因為他是新竹人，對家鄉有感情，希望城市更好、更進步，市民們都能更幸福，絕非投機的政治工作者。林智堅呼籲選民集中選票，讓他在新竹市施政能有更多助力，投給會贏、會做事、能讓新竹市繼續進步的人。

選前最後一天，鄭宏輝催票行程不斷，一早先到車流量大的新竹市光復路、介壽路口拜票，接著舉辦「集中選票記者會」，下午則是車隊掃街，晚間進行選前之夜大遊行，集中團結氣勢，力拚明日勝選。（編輯：方沛清）1090110