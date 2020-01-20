故宮肉形石彰化展出 拍照吃爌肉飯抽大獎

（中央社記者吳哲豪彰化20日電）故宮博物院人氣國寶肉形石，春節來到彰化縣立美術館展出，讓民眾不用上台北也能親眼目睹故宮文物，彰化市也舉辦看肉形石吃爌肉飯活動，民眾拍肉形石吃爌肉飯即可抽平板電腦。

彰化縣文化局將從明天起，舉辦「故宮國寶遊彰化」活動，第一項來到彰化展覽的文物即為「肉形石」，展出日期到2月2日，接下來則有「黃玉鴨」、「白玉錦荔枝」等文物，先後在彰化縣立美術館展出。

彰化縣文化局長張雀芬接受媒體聯訪時說，肉形石外形就像是一塊紅燒肉，連豬肉皮上的毛孔也一應俱全，因為彰化縣是爌肉飯的故鄉，因此向國立故宮博物院爭取肉形石來彰化展出，而除了文物之外，也安排故宮新媒體藝術展，提供虛擬實境等數位互動展品體驗。

肉形石來到彰化展出，彰化市公所也舉辦看國寶肉形石吃爌肉飯抽獎活動，在今天舉辦活動記者會；彰化市長林世賢說，民眾只要到「彰化300玩得豐。彰化市公所－城觀課」的臉書粉絲專頁，上傳肉形石和爌肉飯的照片，標註「我在彰化看肉形石吃爌肉飯」，加上店名，就可以參加抽獎。

林世賢指出，市公所準備了平板電腦及禮券等獎品供民眾抽獎，歡迎民眾利用農曆春節連假來彰化看肉形石吃爌肉飯。順便抽大獎。（編輯：方沛清）1090120