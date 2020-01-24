除夕圍爐 盧秀燕示範家傳私房菜五福臨門燉牛肋

（中央社記者郝雪卿台中24日電）今天是除夕團圓日子，台中市長盧秀燕特別親自下廚傳授自家私房菜「五福臨門燉牛肋」，她說，這道料理作法簡單，將5種蔬果與牛肋條一起燉，是盧家年年團聚必吃的年菜。

盧秀燕親自下廚做年菜，由市府一級主管中有型男稱號的交通局長葉昭甫、法制局長李善植及台中城市吉祥物「虎媽」等擔任小幫手，一起燉煮這道年菜，而台中市新聞局長黃國瑋則巧扮財神爺說吉祥話，現場還邀請3名小朋友品嚐。

盧秀燕指出，燉牛肉料理方式很多種，但其實只要蘋果、洋蔥、番茄、白蘿蔔、紅蘿蔔等天然5蔬果，以及主角「牛肋條」即可，不需蔥、薑、蒜或中藥包等辛香料，就可熬出美味湯汁，讓家人吃得更健康。而且食材都要切大塊，吃起來才豪邁、過癮，長時間燉煮也不會糊在一起。

介紹完基本食材後，盧秀燕隨即挽袖下廚，先在湯鍋放入約1/4鍋的水量，水滾後放入5種蔬菜和川燙過的牛肋條，再加入適量醬油，煮滾後再加入醬油膏染色，以筷子輕輕攪拌，讓食材均勻上色，起鍋後加上一點綠花椰菜或芹菜擺盤，也可以淋上白麵條一起吃，健康又清爽。

提到這道家傳年菜，盧秀燕透露，這道「五福臨門燉牛肋」是母親的獨家食譜，不只家人最愛，也是親朋好友、左鄰右舍爭相預約品嚐的「盧家招牌」。但如今盧媽媽身體欠安，已不再下廚，雖然她從小在旁學習，仍難以仿製出「媽媽的味道」，家裡的孩子總說「跟奶奶的味道不一樣」。

盧秀燕說，有些味道、有些人，永遠無法被取代，就算用一樣的步驟，也端不出一樣的美味，這道「五福臨門燉牛肋」也成為盧家餐桌上最被懷念的美味佳餚。（編輯：謝雅竹）1090124

農曆除夕是傳統家家戶戶都要團圓圍爐的日子，台中市長盧秀燕（中）特別抽空下廚示範自家私房菜「五福臨門燉牛肋」，讓大家見識一下廚藝。中央社記者郝雪卿攝 109年1月24日