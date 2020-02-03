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竹市迎元宵 起司鼠來寶小提燈8日開放領取

最新更新：2020/02/03 16:54

（中央社記者魯鋼駿新竹市3日電）新竹市政府繼「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽後，將搭配元宵節舉辦「放閃元宵賞花樂」活動，並於8日下午5時起發送可愛的起司鼠來寶小提燈，將以藝術開啟新的一年。

新竹市政府城市行銷處發布新聞稿指出，「城市躲貓貓」藝術燈飾展覽開幕後，成為民眾拍照、打卡熱點。今年元宵節，竹市府將結合燈區展覽，於8、9日在新竹公園舉辦「放閃元宵賞花樂」元宵活動。

新竹市城銷處表示，「放閃元宵賞花樂」活動將於8日上午10時至晚間8時、9日上午10時至下午5時於新竹公園登場，將邀請兒童電視節目家族、歌手到場表演，活動內容精彩。

城銷處指出，新竹市政府也以可愛的起司小鼠為主題製作「起司鼠來寶小提燈」，將於8日下午5時起在新竹公園現場開放民眾排隊領取。

新竹市長林智堅於稿中表示，他上任後推動「新竹公園再生計畫」，邀請專業樹醫生及樹藝師團隊，讓新竹公園有系統性地進行樹木調查，替園區內約3000棵樹木「把脈」，保護珍貴老樹。

林智堅指出，新竹公園內有多株櫻花，邀民眾白天前往賞櫻、遊動物園，晚上參加晚會、賞燈，共度鼠年元宵。

此外，因應武漢肺炎疫情延燒，元宵活動現場市集以手作藝品為主，無飲食攤商，讓市民逛得安心，詳情可上臉書（facebook）粉絲專頁「新竹市新鮮事」查詢。（編輯：戴光育）1090203

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